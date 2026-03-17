النسخة السابعة من مبادرة رواد تدعم توزيع 1,783 وجبة إفطار خلال رمضان الشارقة

الشارقة في 17 مارس/ وام / نظّمت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "روّاد" التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة فعاليات النسخة السابعة من مبادرتها المجتمعية السنوية "من خير روّادنا"، خلال شهر رمضان الفضيل لعام 2026، بالتعاون مع جمعية الشارقة الخيرية، في إطار تعزيز قيم التكافل الاجتماعي وترسيخ دور المشاريع الريادية في خدمة المجتمع.

وشهدت المبادرة مشاركة أربعة مشاريع من أعضاء المؤسسة، إلى جانب عدد من فاعلي الخير، حيث ساهموا في توفير وجبات إفطار يومية للصائمين، وبلغ إجمالي الوجبات التي جرى توزيعها طوال أيام الشهر 1,783 وجبة إفطار.

ووجّهت فاطمة آل علي مدير المؤسسة شكرها وتقديرها إلى جميع المساهمين والمشاركين في إنجاح المبادرة، مؤكدة أن مبادرة "من خير روّادنا" تهدف إلى تعزيز روح المسؤولية المجتمعية لدى أصحاب المشاريع الريادية، وترسيخ ثقافة العطاء والعمل التطوعي، إضافة إلى دعم المبادرات الإنسانية التي تخدم فئات المجتمع المختلفة، وتعزيز الشراكة بين رواد الأعمال والمؤسسات الخيرية بما يسهم في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة.

وأضافت أن المبادرة نجحت على امتداد دوراتها السبع منذ انطلاقها لأول مرة عام 2018 في استقطاب 43 مشروعًا رياديًا للمشاركة في توفير الوجبات الرمضانية، حيث بلغ إجمالي ما تم توزيعه خلال هذه الفترة 51,554 وجبة إفطار صائم، مشيرة إلى أن هذا الإقبال يعكس تنامي وعي أصحاب المشاريع بأهمية الإسهام في المبادرات المجتمعية والإنسانية، ويجسد التزام رواد الأعمال في إمارة الشارقة بدورهم الوطني والاجتماعي، إلى جانب دورهم الاقتصادي في دعم مسيرة التنمية.

وأكدت أن المؤسسة ستواصل إطلاق وتنفيذ المبادرات المجتمعية التي تفتح المجال أمام أصحاب المشاريع الأعضاء للمشاركة الفاعلة في خدمة المجتمع، بما يعزز قيم التكافل والتضامن ويعكس الصورة الحضارية للمشاريع الوطنية في إمارة الشارقة.