"دبي الصحية" تنظم معسكراً دولياً لتعزيز الابتكار والاستدامة الطبية في أستراليا ودبي

دبي في 17 مارس/ وام / نظمت "دبي الصحية" المعسكر التدريبي الدولي "أسبوع الابتكار والاستدامة في الرعاية الصحية"، الذي أقيم بالتعاون مع جامعة كوينزلاند للتكنولوجيا "QUT" بأستراليا، وشركة "سيمنس هيلثينيرز" ومركز الروبوتات المتقدمة للتصنيع "ARM Hub".

شارك في المعكسر، الذي استمر أسبوعين في أستراليا ودبي، عدد من خبراء الرعاية الصحية والأكاديميين وطلبة الجامعات، والذي يهدف إلى تطوير حلول مستدامة ترتقي بتجربة المرضى.

وتضمنت فعاليات المعسكر مجموعة من البرامج والأنشطة التي تناولت سبل توظيف التكنولوجيا والصحة الرقمية والتفكير التصميمي ومبادئ الاستدامة في الممارسات الطبية.

وخلال الأسبوع الأول من المعسكر، الذي نظم في مدينة "بريسبان" الأسترالية، اطلعت كوادر "دبي الصحية" على مكونات منظومة الرعاية الصحية الأكاديمية في أستراليا، من خلال جلسات علمية وزيارات ميدانية لعدد من أبرز مراكز الابتكار، شملت معهد البحوث الانتقالية "TRI"، ومستشفى ويسلي، ومنطقة غولد كوست للصحة والمعرفة.

وبصفته شريكاً للبرنامج، استعرض مركز الروبوتات المتقدمة للتصنيع "ARM Hub" دور تقنيات الروبوتات والأتمتة والذكاء الاصطناعي وتقنيات التصنيع الحديثة في دعم نماذج أكثر استدامة لتقديم خدمات الرعاية الصحية.

وركز الأسبوع الثاني من المعسكر، الذي أُقيم في دبي، على تطوير حلول تعاونية عبر مسارين متوازيين، حيث قادت "سيمنس هيلثينيرز"، بصفتها شريكاً في تصميم البرنامج، ورش العمل المشتركة، مقدّمة خبراتها العالمية والمحلية في تقنيات الرعاية الصحية والاستدامة، ومساهمةً في دعم الفرق لتطوير أفكار قابلة للتطبيق والتوسع.

وقالت البروفيسورة كوري ستيوارت، المؤسِّس والرئيس التنفيذي لمركز الروبوتات المتقدمة للتصنيع "ARM Hub" بجامعة كوينزلاند للتكنولوجيا: استعرضنا بالتعاون مع دبي الصحية آليات نقل الابتكار في قطاع الرعاية الصحية من المختبرات إلى المستشفيات، عبر توظيف الروبوتات وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الرعاية ، وتم تسليط الضوء عليها شركة "مايكروبايو" في بريسبان، التي نجحت من خلال دمج البيانات والذكاء الاصطناعي في تقليص زمن اكتشاف تسمم الدم من 24 ساعة إلى ثلاث ساعات فقط.

كما شملت الفعاليات معسكر "التصميم من أجل التغيير"، الذي شارك فيه طلبة من أربع جامعات في دولة الإمارات، وهي جامعة روتشستر للتكنولوجيا – دبي، ومعهد دبي للتصميم والابتكار، والجامعة الأمريكية في الشارقة، وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية – ذراع التعلم والاكتشاف في "دبي الصحية"، بهدف تطوير حلول مستدامة مبنية على التقنيات الحديثة والصحة الرقمية، تركز على احتياجات المرضى، وتسهم في دعم جودة الرعاية وتوسيع نطاق الحلول القابلة للتطبيق.

وأكد الدكتور ياسين حجيات، مدير مركز الابتكار والتكنولوجيا في "دبي الصحية"، أن المعسكر يعكس التزاماً مشتركاً بتعزيز الاستدامة ضمن الأنظمة الصحية الأكاديمية من خلال الابتكار التطبيقي وتبادل المعرفة على المستوى الدولي، مشيراً إلى أن البرنامج يجمع الأطباء والأكاديميين والطلبة والشركاء حول أولويات مشتركة لتطوير الأفكار المبتكرة واختبارها وتوسيع نطاق تطبيقها.

وثمن الشراكة مع جامعة كوينزلاند للتكنولوجيا، ومركز الروبوتات المتقدمة للتصنيع "ARM Hub"، وشركة سيمنس هيلثينيرز، مشيداً بدعمهم والتزامهم طوال فترة المعسكر.

من جانبها، ذكرت المهندسة رزان داود، مديرة تطوير الأعمال وخدمات المؤسسات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى "سيمنس هيلثينيرز" أن هذا المعسكر يمثل نموذجاً عملياً لما يمكن تحقيقه عندما يجتمع نظام صحي أكاديمي مع جامعة رائدة وشركاء من القطاع الصناعي لتطوير حلول مبتكرة مشتركة.