مهرجان الشيخ زايد 2026.. الأرشيف والمكتبة الوطنية يبرز أهمية التاريخ الشفاهي

أبوظبي في 17 مارس/ وام / خصّص الأرشيف والمكتبة الوطنية ركناً للتاريخ الشفاهي ضمن منصة "ذاكرة الوطن" التي يشارك بها في مهرجان الشيخ زايد 2026 بهدف تعريف الجمهور بأهمية هذا النوع من التوثيق في إثراء ذاكرة الوطن بالمعلومات الموثقة حول حياة الآباء والأجداد قبل قيام الاتحاد.

ويستعرض الركن دور التاريخ الشفاهي في حفظ الهوية الوطنية وصون التراث الإماراتي، من خلال ربط الأجيال الحاضرة بماضي الآباء والأجداد، وتحويل التراث إلى مصدر حي للمعرفة، إلى جانب إبراز إمكانات توظيف التقنيات المتقدمة في تطوير مقابلات التاريخ الشفاهي وحفظها للأجيال القادمة.

كما يعرّف الركن بالتاريخ الشفاهي وأهمية مقابلات شهود العصر في جمع معلومات تكمل الوثائق التاريخية، وتسهم في إثراء الذاكرة الوطنية بمآثر الآباء والأجداد وأنماط حياتهم في البر والبحر، وفي الحِلّ والترحال، فضلاً عن تسليط الضوء على العادات والتقاليد الإماراتية وألفاظ اللهجة المحلية، بما يعزز رسوخ القيم الأصيلة ويعمّق الانتماء للوطن والولاء لقيادته.

ويقدّم الركن عرضاً لأبرز موضوعات التاريخ الشفاهي، التي تشمل التعريف بالمتحدث أو الراوي، والحديث عن الشيوخ والقادة والأحداث التاريخية، إلى جانب تجارب الرواة الشخصية في العمل خارج الإمارات والتعليم، فضلاً عن موضوعات التراث والزراعة، والأفلاج والطب الشعبي، والعلاجات التقليدية وأحوال المرأة، والصناعات والمهن، والبناء والبيوت، والحياة قبل الاتحاد وبعده، إضافة إلى الألفاظ المحلية والأسواق ومسميات المناطق وغيرها.

ويبرز ركن التاريخ الشفاهي كذلك جهود الأرشيف والمكتبة الوطنية في جمع التاريخ الشفاهي بوصفه أحد أهم أشكال التوثيق التاريخي، والعمل على حفظه وتوظيفه في المحاضرات الأكاديمية والإصدارات المتخصصة التي تقدم للمهتمين بتاريخ الإمارات العربية المتحدة في مختلف مراحل تطورها، مع التأكيد على أن آليات واستراتيجيات جمع هذا النوع من التاريخ ومؤشرات أدائه تتوافق مع أحدث الممارسات والمعايير العالمية في هذا المجال.

وزُيّن ركن التاريخ الشفاهي في منصة "ذاكرة الوطن"، بصور فوتوغرافية توثّق جهود الأرشيف والمكتبة الوطنية، من بينها تنظيم مؤتمر الإمارات الدولي السنوي للتاريخ الشفاهي، والمحاضرات التوعوية التي ينظمها لتعريف الأجيال بأهميته، إلى جانب عرض بعض المقابلات المهمة التي أثرت أرشيف التاريخ الشفاهي، وعدد من الكتب الصادرة بالاعتماد على هذا الأرشيف.