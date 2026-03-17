جزيرة ياس تحتفي بعيد الفطر بباقة من التجارب والأنشطة العائلية

أبوظبي في 17 مارس/ وام / تعتبر جزيرة ياس الوجهة الأمثل للعطلات العائلية واللحظات المميزة خلال عطلة عيد الفطر، حيث تقدم مزيجاً متنوعاً من تجارب الإقامة الفندقية الفاخرة، وخيارات الطعام المميزة، والأنشطة الترفيهية المناسبة لجميع أفراد العائلة.

فمع خيارات الإقامة في فنادق الجزيرة إلى وجبات البرانش الحيوية والأجواء المميزة على الواجهة البحرية، تقدم الجزيرة مجموعة واسعة من الخيارات التي تجعل عطلة العيد أكثر متعة للجميع.

ويمكن للضيوف قضاء عطلة عيد متكاملة مع باقة "الإقامة واللعب" من جزيرة ياس، التي تجمع بين الإقامة في أحد فنادق الجزيرة والدخول إلى مدن ياس الترفيهية العالمية، ويمكن الاختيار من بين "عالم فيراري جزيرة ياس، أبوظبي"، و"ياس ووتروورلد جزيرة ياس، أبوظبي"، وعالم وارنر براذرز جزيرة ياس، أبوظبي"، و"سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي".

كما تستعد "عالم فيراري جزيرة ياس، أبوظبي" للاحتفال بعيد الفطر من خلال برنامج متنوع يمتد لمدة 5 أيام، يجمع بين التجارب الترفيهية المستوحاة من عالم فيراري ومظاهر التراث الإماراتي الأصيل، وذلك خلال الفترة من 19 إلى 23 مارس.

وتستقبل المدينة الترفيهية ضيوفها يومياً من الساعة 10:15 صباحاً حتى 5:45 مساءً، حيث تبدأ الأجواء الاحتفالية منذ لحظة الوصول مع عروض رقصة العيّالة التراثية عند المدخل.

ويتواصل البرنامج داخل المدينة مع مجموعة من الفعاليات التراثية، تشمل فقرة فنان الخط العربي الذي يقدم للضيوف تذكارات مكتوبة بأسمائهم، إضافة إلى ركن الحناء، وعروض حياكة السدو، ومجلس تقليدي يعكس أجواء الضيافة الإماراتية.

كما ستتاح للزوار الصغار فرصة الحصول على هدايا تذكارية خاصة بالعيد، حيث سيتم توزيع 250 حقيبة هدايا خلال فترة الاحتفالات.

وتحتفي "ياس ووتروورلد جزيرة ياس، أبوظبي" بعيد الفطر ببرنامج يجمع بين المغامرات المائية والأنشطة المستوحاة من التراث الإماراتي، ضمن أجواء احتفالية تستمر من 19 إلى 23 مارس.

ويستمتع الضيوف خلال هذه الفترة بمجموعة متنوعة من العروض الترفيهية الحية، تشمل فقرات موسيقية يقدمها منسق موسيقى، إلى جانب عروض رقصة "العيالة" والعروض المستوحاة من تراث الصيد.

كما يمكن للضيوف المشاركة في أنشطة يدوية تفاعلية مثل صناعة الفخار والخط العربي، إضافة إلى ركن الرسم على الوجوه ونقوش الحناء.

وللاستمتاع بأجواء العيد، توفر مدينة الألعاب المائية مجلس تقليدي وخيمة خارجية تتيح للضيوف قضاء أوقات مميزة والتقاط الصور التذكارية، كما سيتم توزيع 250 حقيبة عيدية يومياً على الزوار الصغار طوال فترة الاحتفالات.

وتستضيف "عالم وارنر براذرز جزيرة ياس، أبوظبي" برنامجاً احتفالياً يمتد لمدة 5 أيام خلال عيد الفطر، وذلك من 19 إلى 23 مارس، حيث تقدم للضيوف مزيجاً من العروض الترفيهية والأنشطة المستوحاة من التراث الإماراتي.

ويمكن للزوار الاستمتاع بعروض رقصة العيّالة التي تقام على مدار اليوم، إلى جانب فرصة التقاط الصور التذكارية في موقع مخصص عند المدخل.

وتتواصل الأجواء الاحتفالية داخل المدينة الترفيهية مع مجموعة من الأنشطة المتنوعة، تشمل فنان الخط العربي الذي يقدم تذكارات شخصية للضيوف، ومجلسا تقليديا، إضافة إلى ركن الرسم على الوجوه للأطفال ونقوش الحناء.

كما يمكن للضيوف التعرّف عن قرب إلى الصقور والتفاعل معها، مع الاستمتاع بالتمر والقهوة العربية في أجواء مستوحاة من الضيافة الإماراتية.

واحتفالاً بالعيد، سيتم أيضاً توزيع 500 حقيبة عيدية مليئة بالهدايا التذكارية الخاصة بعالم وارنر براذرز جزيرة ياس، أبوظبي" على الزوار الصغار.

وتحتفي "سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي" بعيد الفطر ببرنامج يجمع بين أجواء التراث الإماراتي الأصيل وعالم الحياة البحرية، حيث تتحول الوجهة خلال هذه الفترة إلى مساحة حافلة بالأنشطة الثقافية والعروض التراثية.

ويمكن للضيوف الاستمتاع بعروض رقصة العيالة التراثية وفقرات مستوحاة من تراث صيد السمك، في أجواء تعكس الموروث البحري لدولة الإمارات.

كما تتاح للزوار فرصة التعرف إلى عناصر من الثقافة الإماراتية من خلال المشاركة في أنشطة يدوية مثل صناعة الفخار وتجربة الخط العربي، إلى جانب الاسترخاء في مجلس تقليدي يعكس أجواء الضيافة المحلية.

ويستمتع الأطفال أيضاً بالرسم على الوجوه ونقوش الحناء، إضافة إلى توزيع عيديات يومية على الزوار الصغار طوال فترة الاحتفالات.