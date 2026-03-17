بدر جعفر يساهم في حملة "حد الحياة" بـ 10 ملايين درهم

دبي في 17 مارس/ وام/ أعلن سعادة بدر جعفر الرئيس التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع، عن تقديم مساهمة شخصية بقيمة 10 ملايين درهم، إلى جانب إطلاق شراكة مع مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية لتنفيذ جهد دولي مع مؤسسات دولية أسفر عن تعهدات مالية من هذه المؤسسات، وذلك دعماً لحملة "حد الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، لتوفير مليار درهم على الأقل يتم استثمارها في مكافحة جوع الأطفال في العالم.

وجاء الإعلان عن المساهمة خلال السحور الرمضاني الذي نظمته مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، في فندق أرماني دبي في برج خليفة، والذي جمع نخبة من قادة المؤسسات الخيرية وقادة الأعمال بالتعاون مع سعادة بدر جعفر.

وقال سعادة بدر جعفر إن دولة الإمارات في شتى الظروف تتبنى ثقافة العطاء والتضامن الإنساني فهي هويتنا كدولة ومجتمع، مشيراً إلى أن حملة "حد الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تمثل تجسيداً قوياً لهذه الحقيقة؛ فهي التزام بحماية أطفال العالم الأكثر ضعفاً، وهذا تعبير حقيقي عن إنسانيتنا.

وأضاف أن قرار عدد من المؤسسات الخيرية والإنسانية العالمية المرموقة بدعم الحملة، يحمل دلالات تتجاوز بكثير الأرقام، فهو يجسد مستوى الثقة العميقة التي تحظى بها دولة الإمارات على الساحة العالمية، وأن دور دولة الإمارات في العالم لا يقتصر على تحقيق النجاح، بل يتمثل أيضاً في إظهار الغاية منه.

وأشاد سعادة بدر جعفر بالتعهدات التي أعلنتها عدة مؤسسات ومنظمات دولية خلال فعالية السحور الرمضاني لدعم الحملة، مؤكداً أن هذا التفاعل الاستثنائي يعكس الثقة العميقة بالمبادرات الإنسانية لدولة الإمارات، ورسالة الدولة في دعم الأهداف النبيلة وخدمة القضايا الإنسانية حول العالم.

وتأتي الحملة بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، ومنظمة إنقاذ الطفل، ومؤسسة صندوق الاستثمار للأطفال، ومنظمة العمل ضد الجوع، وتركز بشكل خاص على الأطفال الذين يواجهون أخطر أشكال الجوع في المجتمعات الأكثر ضعفاً، لا سيما في مناطق الكوارث والأزمات والصراعات، حيث يموت 5 أطفال تحت سن الخامسة بسبب سوء التغذية والجوع في العالم كل دقيقة.