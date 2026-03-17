طقس غائم وأمطار خفيفة مع انخفاض درجات الحرارة غدا

أبوظبي في 17 مارس /وام/ توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئياً وغائما أحياناً ليلاً خاصةً على السواحل والجزر وبعض المناطق الشمالية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، وانخفاض في درجات الحرارة يكون ملحوظا غرباً.

والرياح خفيفة إلى معتدلة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً، تكون جنوبية شرقية - شمالية غربية تتراوح سرعتها بين/ 15 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.

الموج في الخليج العربي متوسط إلى مضطرب، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:39 والثاني عند 01:48 والجزرالأول عند الساعة 19:19 والثاني عند الساعة 07:11، ويكون الموج في بحر عمان خفيفا إلى متوسط، قد يضطرب أحياناً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:20 والثاني عند الساعة 21:42، والجزر الأول عند الساعة 15:24 والثاني عند الساعة 04:01.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 35 23 80 20

دبي 33 22 80 25

الشارقة 34 23 80 30

عجمان 31 22 80 25

أم القيوين 33 22 80 25

رأس الخيمة 34 23 75 25

الفجيرة 38 25 75 30

العـين 37 22 80 20

ليوا 36 21 80 20

الرويس 31 21 75 30

السلع 30 20 75 30

دلـمـا 27 20 85 45

طنب الكبرى / الصغرى 25 21 80 40

أبو موسى 25 21 80 40