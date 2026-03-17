" بطل الإمارات" للشراع الحديث تنطلق 28 مارس في دبي

دبي في 17 مارس /وام/ أعلن اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، عن إقامة بطولة بطل الإمارات للشراع، في دبي، وذلك على مدار يومي 28، و29 مارس الجاري.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الفنية بالاتحاد، الذي عقد أمس، عبر الاتصال المرئي، برئاسة الدكتور خالد العويس، عضو مجلس إدارة الاتحاد، رئيس اللجنة الفنية والرياضية، وبحضور المدير الفني للاتحاد زهير اللباط، وممثلي الأندية.

وناقش الحضور المستجدات الخاصة برياضة الشراع الحديث، خلال الفترتين الحالية والمقبلة، بما في ذلك البطولات الداخلية، وفي مقدمتها، بطولة بطل الإمارات للشراع، علاوة على عدة مشاركات خارجية للمنتخب، ومعسكرات تحضيرية لأندية الدولة وهي، نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ونادي زوارق شاطئ دبي، ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، ونادي أبوظبي البحري، ونادي الحمرية الثقافي الرياضي، ونادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، ونادي 24 للرياضات البحرية.