"أوقاف دبي" تدعم محدودي الدخل بـ1800 بطاقة "ساند" بقيمة 1.4 مليون درهم

دبي في 17 مارس /وام/ قدمت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي 1800 بطاقة "ساند" بقيمة إجمالية تبلغ 1.4 مليون درهم، دعماً للفئات المستحقة ومحدودي الدخل، في إطار جهودها لتعزيز التكافل المجتمعي وترسيخ قيم العطاء المستدام.

ويستفيد من المبادرة عدد من أبناء الفئات المسجلة لدى جهات حكومية ومجتمعية في دبي من بينها مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وهيئة تنمية المجتمع، وتشمل الأيتام والأرامل وكبار المواطنين وأصحاب الهمم وذوي الدخل المحدود.

ويأتي هذا الدعم في إطار مبادرة "قوافل الخير 4" التي أطلقتها المؤسسة تزامناً مع شهر رمضان المبارك، بهدف دعم الفئات المستحقة وتخفيف الأعباء المعيشية عنها بما يجسد الدور التنموي والإنساني للوقف في خدمة المجتمع.

وتتضمن بطاقة "ساند" مبلغاً مالياً بقيمة ألف درهم يتم إيداعه مسبقاً من قبل المؤسسة في حساب خاص، وتتيح لحامليها شراء المواد التموينية والغذائية المختلفة من جمعية الاتحاد التعاونية.

وقال عمر جمعة المازمي، مدير إدارة الوقف في مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، إن المؤسسة تحرص على إطلاق مبادرات نوعية تعزز قيم التكافل والتراحم في المجتمع لا سيما خلال شهر رمضان المبارك؛ إذ تسهم بطاقات "ساند" في تلبية احتياجات عدد من الأسر المستحقة وتمكينها من الحصول على احتياجاتها الأساسية بسهولة وكرامة.

وذكر أن مصرف الشؤون الاجتماعية في المؤسسة يضطلع بدور محوري في تقديم الدعم للفئات المستحقة المسجلة لدى عدد من الجهات المتعاونة، بما يسهم في توفير مستوى معيشي لائق لهم، وذلك استجابة لرغبة الواقفين والمحسنين، وحرص المؤسسة على إيصال الدعم إلى مستحقيه بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، موضحا أن هذه المبادرة تمول من مصرف الصدقات والزكاة في المؤسسة.