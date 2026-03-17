الدورة الـ35 من "أيام الشارقة المسرحية" تنطلق 24 مارس بمشاركة 14 عرضاً مسرحياً

الشارقة في 17 مارس /وام/ تنطلق مساء الثلاثاء الموافق 24 مارس الجاري، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، فعاليات الدورة الـ 35 من "أيام الشارقة المسرحية"، بمشاركة 14 عرضاً مسرحياً، وبحضور نخبة من الفنانين والباحثين من أنحاء الوطن العربي.

وأكد أحمد بورحيمة، مدير إدارة المسرح بدائرة الثقافة مدير "أيام الشارقة المسرحية"، أن المهرجان أصبح بفضل دعم ورؤية صاحب السمو حاكم الشارقة تظاهرة ثقافية رائدة تحتفي بالمسرح الإماراتي والعربي، وتسهم في تعزيز الحراك الإبداعي، إلى جانب دورها في مد جسور التواصل الفكري والفني عبر الندوات والملتقيات المتخصصة.

وأوضح أن الرعاية التي تحظى بها "الأيام"، منذ تأسيسها عام 1984، أسهمت في ترسيخ مكانتها وتطوير منجزاتها، وجعلتها في طليعة الفعاليات المسرحية العربية.

وأشار إلى أن برنامج الدورة الجديدة يتضمن عروضاً مسرحية وندوات فكرية وسهرات ثقافية، بمشاركة فنانين ومختصين من دول الخليج والوطن العربي، إلى جانب تنظيم لقاءات تكريمية، في إطار حرص دائرة الثقافة على مواصلة تطوير هذا الحدث الثقافي.

وتفتتح فعاليات الدورة على مسرح قصر الثقافة بعرض مسرحية "الهاربات" لفرقة المسرح الوطني التونسي، الحائزة على "جائزة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لأفضل عمل مسرحي عربي"، التي تنظمها الهيئة العربية للمسرح.

ويشهد حفل الافتتاح تكريم الفنان الكويتي محمد جابر، الفائز بجائزة الشارقة للإبداع المسرحي العربي في دورتها التاسعة عشرة، إلى جانب تكريم الفنان الإماراتي جمال السميطي، بصفته الشخصية المحلية المكرمة، كما تتسلم مخرجة العمل وفاء الطبوبي، جائزة أفضل عمل مسرحي عربي لعام 2025.

واختارت لجنة مشاهدة وتصنيف العروض سبعة أعمال للتنافس ضمن المسابقة الرسمية من أصل 11 عرضاً تقدمت، فيما تُعرض أربعة أعمال أخرى ضمن البرنامج الموازي.

وتضم لجنة تحكيم المسابقة نخبة من المختصين في المجال المسرحي من عدد من الدول العربية.

كما يشهد برنامج الدورة عرضين من مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة، في إطار التنوع الفني الذي يقدمه المهرجان.