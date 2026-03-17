"محمد بن راشد للمعرفة" تختتم مشاركتها في معرض لندن الدولي للكتاب

دبي في 17 مارس /وام/ اختتمت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، مشاركتها في معرض لندن الدولي للكتاب؛ حيث قدمت برنامجا معرفيا متنوعا وجلسات حوارية ثرية استقطبت نخبة من الكتاب والباحثين والخبراء.

وشهد جناح المؤسسة تنظيم سلسلة من الفعاليات واللقاءات التي سلطت الضوء على مبادراتها المعرفية وجهودها في تعزيز إنتاج المعرفة وتبادلها عالمياً إلى جانب فتح آفاق التعاون مع المؤسَّسات المعرفية والأكاديمية ودور النشر الدولية.

وأكد سعادة جمال بن حويرب، المدير التنفيذي للمؤسسة، أن المشاركة في معرض لندن الدولي للكتاب تعكس التزام مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة بتعزيز حضورها على المنصات المعرفية العالمية، وبناء مجتمعات معرفية مستدامة من خلال التعاون الدولي وتبادل الخبرات، فضلاً عن استكشاف فرص جديدة للشراكات التي تدعم إنتاج ونشر المعرفة محليا ودوليا.