حمدان بن محمد يلتقي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "أكور" العالمية

دبي في 17 مارس /وام/ التقى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اليوم الثلاثاء، سيباستيان بازين، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "أكور"، إحدى أكبر الشركات العالمية الرائدة في قطاع الضيافة وإدارة الفنادق.

وأكد سموّه خلال اللقاء أن دبي، تواصل ترسيخ مكانتها كواحدة من أهم الوجهات السياحية العالمية، وأكثر الأسواق جاذبية للاستثمار العالمي، بفضل رؤيتها الاستباقية ونهجها القائم على المرونة والتخطيط الإستراتيجي طويل المدى، والشراكة المتنامية مع كبريات المؤسسات العالمية العاملة في مجال السياحة وخدمات الضيافة.

ونوّه سموّه بأهمية تعزيز الشراكة والتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، بما في ذلك قطاعي الضيافة والسياحة، باعتبارهما من الركائز الأساسية لنمو اقتصاد دبي وتنافسيتها العالمية، مؤكدا سموه حرص دبي على توفير بيئة أعمال مستقرة ومحفزة تمكّن الشركات العالمية من التوسع والازدهار، في ظل منظومة متكاملة من البنية التحتية المتقدمة والتشريعات المرنة التي تراعي مصالح المستثمرين.

وأعرب سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الاجتماع عن تقديره لجميع فرق العمل في منشآت "أكور" المختلفة في دبي، مشيداً بما يقدمونه من خدمات عالية الجودة تعزز تجربة الزوار وترسّخ مكانة الإمارة كوجهة سياحية عالمية رائدة.

من جانبه، أعرب سيباستيان بازين، عن ثقته بآفاق السوق في دبي، مؤكداً استمرار التوسع الإستراتيجي للمجموعة في الإمارة، ومشيراً إلى أن زيارته إلى دبي، في وقت تشهد فيه المنطقة أوضاعاً استثنائية، تعكس مدى إدراك قدرة دبي على التعامل مع التحديات الإقليمية والدولية بكفاءة عالية، من خلال التخطيط الاحترازي والمرونة المؤسسية.

حضر اللقاء معالي هلال سعيد المري، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وغوراف بوشان، المدير التنفيذي العالمي للتطوير في مجموعة "أكور"، ودنكان أورورك، المدير التنفيذي لقطاع الفنادق الفاخرة والمتوسطة والاقتصادية في "أكور" لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا وآسيا والمحيط الهادئ.