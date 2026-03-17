729 مليون درهم أرباح بنك الشارقة الصافية في 2025

الشارقة في 17 مارس /وام/ حقق بنك الشارقة أرباحا صافية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بلغت قيمتها 729 مليون درهم، بزيادة قدرها 89% مقارنة بـ 385 مليون درهم في عام 2024 فيما ارتفع الربح قبل الضريبة بنسبة 93% ليصل إلى 803 ملايين درهم، وذلك نتيجة النمو القوي في الإيرادات والانضباط في تنفيذ الإستراتيجية عبر الأنشطة المصرفية الأساسية.

وحقق البنك أداءً مالياً متميزاً يعزز الزخم الإيجابي الذي شهده عقب نجاحه في تنفيذ خطة التحول الإستراتيجي خلال عام 2024.

وأوضحت النتائج المالية للبنك ارتفاع صافي الدخل التشغيلي بنسبة 61% ليبلغ نحو 1.1 مليار درهم، كما نما صافي إيرادات الفوائد بنسبة 58% ليصل إلى 678 مليون درهم، وارتفعت الإيرادات من غير الفوائد بنسبة 57% لتصل إلى 469 مليون درهم مدعومة بعمليات ذات طبيعة استثنائية.

وفي المقابل ظلت المصاريف التشغيلية ضمن مستويات منضبطة عند 294 مليون درهم، ما يعكس استمرار الانضباط في إدارة التكاليف.

كما واصل البنك تحقيق نمو متوازن في ميزانيته العمومية حيث ارتفع مجموع الموجودات إلى 48.4 مليار درهم بنسبة نمو بلغت 11% فيما زاد صافي القروض والسلفيات إلى 30.4 مليار درهم بنسبة 25% وارتفعت ودائع العملاء إلى 31.5 مليار درهم بنسبة 6% كما تعزز مجموع حقوق الملكية ليصل إلى 4.6 مليار درهم مسجلاً نمواً بنسبة 21%.

وقال الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس مجلس إدارة بنك الشارقة، إن نتائج البنك لعام 2025 تمثل محطةً مفصليةً جديدة في مسيرة التحول المستمرة التي يشهدها، وإن إداء البنك واستناداً إلى الإنجاز النوعي الذي تحقق خلال عام 2024، يعكس نجاح جهوده في تنويع مصادر الدخل مع الحفاظ على نهج حصيف ومنضبط في إدارة المخاطر.

وأكد التزام مجلس الإدارة بمواصلة تحقيق نمو متوازن ومستدام وترسيخ أعلى معايير الحوكمة والإسهام الفاعل في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، معربا عن ثقته بقدرة البنك على مواصلة تحقيق نتائج قوية وتوفير قيمة طويلة الأجل.

من جانبه قال محمد خديري الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة، إن الأداء المتميز للبنك خلال عام 2025 يعكس الجهود الدؤوبة لفرق العمل على امتداد قطاعات المؤسسة وإن تحقيق ما يقارب ضعف أرباح العام السابق يؤكد أن عملية إعادة التموضع الإستراتيجي بدأت تؤتي ثمارها من خلال نتائج مالية ملموسة ومستدامة.

وأضاف أن أولوية البنك في عام 2026 ستظل متمحورة حول تسريع وتيرة النمو في أنشطة الإقراض وأسواق رأس المال والارتقاء بتجربة العملاء إلى مستويات متقدمة والاستمرار في تحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل للمساهمين وأصحاب المصلحة كافة.