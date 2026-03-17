مبادلة للاستثمار تساهم بمبلغ 100 مليون درهم دعماً لحملة "وقف أم الإمارات للأيتام"

أبوظبي في 17 مارس/ وام / قدّمت شركة مبادلة للاستثمار مساهمة بقيمة 100 مليون درهم دعماً لحملة "وقف أم الإمارات للأيتام" التي أطلقتها هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر – "أوقاف أبوظبي" .

وتأتي المساهمة في إطار التزام مبادلة بدعم المبادرات الوطنية ذات الأثر الاجتماعي المستدام، وتعزيز الجهود الرامية إلى توفير منظومة دعم طويلة الأمد للأيتام، بما يضمن لهم مستقبلاً أكثر استقراراً ويرتقي بجودة حياتهم، ويسهم في تعزيز التماسك الاجتماعي وترسيخ ثقافة الوقف كأداة تنموية مستدامة. كما تعكس الخطوة الدور الذي تضطلع به المؤسسات الوطنية في دعم المبادرات الإنسانية التي تواكب أولويات التنمية المجتمعية في دولة الإمارات، وتترجم قيم العطاء والتكافل المتجذرة في المجتمع.

وتهدف حملة "وقف أم الإمارات للأيتام" إلى تحويل المساهمات المجتمعية إلى أصول وقفية تُستثمر وفق آلية وقفية معتمدة، بما يضمن استدامة العوائد المخصصة لدعم الأيتام في مجالات التعليم والرعاية الصحية والاحتياجات المعيشية، وتعزيز فرصهم في النمو والاندماج المجتمعي.

وقال حميد الشمري، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية في شركة مبادلة للاستثمار: "تؤكدُ مشاركة مبادلة في مبادرة (وقف أمّ الإمارات للأيتام) التزامنا بدعم الجهود والمبادرات الوطنية الرامية إلى إحداث أثر اجتماعي فاعل ومستدام. وانسجاماً مع أهداف عام االأسرة في دولة الإمارات، تجسّدُ هذه المبادرة الرائدة روح التضامن والتكافل والعطاء المتجذر في مجتمع الإمارات، نظراً لأهميتها البالغة في تحويل مساهمات المجتمع إلى أصول وقفية مستدامة، تسهمُ في دعم احتياجات الأيتام في مجالات التعليم، والرعاية الصحية، والحياة الكريمة".