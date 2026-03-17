بتوجيهات الشيخة موزة بنت سهيل الخييلي.. إرسال أدوية عاجلة إلى قطاع غزة ضمن عملية "الفارس الشهم 3"

أبوظبي في 17 مارس/ وام/ بتوجيهات الشيخة موزة بنت سهيل الخييلي، أرسلت دولة الإمارات العربية المتحدة شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية العاجلة إلى قطاع غزة، ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية المتواصلة التي تنفذها الدولة في إطار عملية "الفارس الشهم 3"، بتكلفة أكثر من (2.7) مليون درهم إماراتي في استجابة إنسانية عاجلة، ودعماً للأشقاء الفلسطينيين في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها القطاع.

وتضم الشحنة مجموعة من الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية التي جرى تجهيزها بشكل عاجل لتلبية الاحتياجات الصحية الملحّة، بما يسهم في دعم القطاع الصحي وتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمرضى والمصابين.

وتأتي هذه المبادرة امتداداً للجهود الإنسانية التي تبذلها دولة الإمارات لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة وتلبية احتياجاتهم الأساسية، بما يعكس التزام الدولة الراسخ بنهجها الإنساني في مد يد العون للشعوب المتضررة.