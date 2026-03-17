"الإمارات للإفتاء" يدعو الجمهور إلى تحرّي هلال شوال مساء يوم الأربعاء

أبوظبي في 17 مارس/ وام/ دعا مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أفراد المجتمع إلى تحرّي هلال شهر شوال لعام 1447هـ – 2026م، مساء يوم الأربعاء 29/رمضان/1447هـ الموافق 18/مارس/2026م، والمشاركة في رصد الهلال وتسجيل شهاداتهم عبر الرابط الإلكتروني المخصص الذي أتاحه المجلس لتلقي البلاغات.

وتأتي هذه الدعوة في إطار اختصاصات المجلس بوصفه الجهة الوطنية المختصة بتحري الأهلة وإعلان ثبوتها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وحرصه على تنظيم عملية التحري وفق منهجية مؤسسية تجمع بين الالتزام بالضوابط الشرعية والاستفادة من الوسائل العلمية والتقنيات الحديثة، بما يعزز دقة الرصد وسلامة النتائج.

وأكد المجلس أنَّ تحرّي الهلال يُعد من الشعائر المرتبطة بإثبات دخول الأشهر القمرية، ومظهرًا من مظاهر التعاون المجتمعي على البر والتقوى، ويسهم في توثيق السنة الشرعية في إثبات بدايات الشهور الهجرية، لاسيما شهر شوال الذي تُعرف بدخوله نهاية شهر رمضان المبارك وحلول عيد الفطر.

وأوضح المجلس أنَّ المنصة الإلكترونية المخصصة لاستقبال الشهادات تتيح للراغبين تسجيل شهادتهم بسهولة ويسر، من خلال إدخال البيانات المتعلقة بموقع الرؤية ووقتها، بما يمكّن اللجان المختصة من دراسة البلاغات والتحقق منها وفق المعايير الشرعية والفلكية المعتمدة.

ودعا المجلس جميع المهتمين إلى المبادرة بالمشاركة وتسجيل شهاداتهم عبر الرابط: [https://forms.cloud.microsoft/r/nB1qpRPKXH]، أو رقم الهاتف: (027774647)، مشيرًا إلى أنَّ هذه المشاركة المجتمعية تجسد روح التكامل بين الأفراد والمؤسسات، وتعكس نهج دولة الإمارات في توظيف المعرفة والتقنية لخدمة الشأن الديني، وترسيخ قيم المسؤولية المجتمعية.