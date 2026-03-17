حميد وراشد بن عمار يقدمان واجب العزاء في وفاة عبدالله مبارك المزروعي

الشارقة في 17 مارس/ وام/ قدم الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، عضو المجلس التنفيذي في عجمان، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، رئيس دائرة عجمان الرقمية، اليوم، واجب العزاء في وفاة المغفور له، عبدالله مبارك خليفة المزروعي.

وأعرب الشيخ حميد بن عمار النعيمي، والشيخ راشد بن عمار النعيمي لدى زيارتهما مجلس العزاء في مجلس ضاحية مويلح بالشارقة، عن خالص العزاء وصادق المواساة، سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أسرته الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء، سعادة الشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي مدير عام مكتب شؤون المواطنين في عجمان، وعدد من كبار المسؤولين.