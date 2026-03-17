"تحدي حفيت الرياضي 2026" يحقق أكثر من 100% نسبة نمو في البطولات والمشاركة

العين في 17 مارس /وام/استعرضت اللجنة العليا المنظمة لـ "تحدي حفيت الرياضي 2026"، نتائج النسخة الثانية من الحدث الرياضي المجتمعي في مدينة العين،وذلك خلال إفطار رمضاني أقيم في استاد هزاع بن زايد، بحضور فرق العمل، تقديراً لجهودهم في إنجاح واحدة من أكبر المبادرات الرياضية المجتمعية في الإمارة.

وشهدت النسخة الثانية قفزة نوعية على مستوى الأرقام والمشاركة، حيث تضاعف عدد البطولات بنسبة تجاوزت 100% مقارنة بالنسخة الأولى، فيما ارتفع عدد المسابقات بأكثر من 120%، في مؤشر يعكس التوسع الكبير في نطاق الفعاليات.

كما سجلت البطولة نمواً ملحوظاً في قاعدة المشاركين، إذ ارتفع عدد اللاعبين بأكثر من 110% من 53 جنسية، إلى جانب زيادة عدد الفرق بنسبة تجاوزت 150%.

وأشاد سعادة راشد مصبح المنعي، مدير عام بلدية مدينة العين، بالنجاحات التي تحققت، مؤكداً أن ما تحقق يجسد نموذجاً متقدماً للعمل المؤسسي والتكامل بين الجهات المختلفة.

وأكد سعادة سالم راشد بن حضيرم الكتبي، رئيس اللجنة المنظمة لتحدي حفيت الرياضي، أن النتائج تمثل ثمرة العمل الجماعي، مشيراً إلى بدء التحضيرات للنسخة الثالثة، بهدف البناء على هذا النجاح وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية.

وامتد هذا النمو ليشمل الجوانب التنظيمية، حيث ارتفع عدد الملاعب المستخدمة بأكثر من 100%، فيما تضاعف عدد المنظمين بنسبة تفوق 200%، إلى جانب زيادة عدد المتطوعين بأكثر من 120%، بما يعكس اتساع نطاق العمل المجتمعي والتطوعي المصاحب للحدث.

وشهدت البطولة أيضاً زيادة في عدد المكرمين بنسبة تقارب 60%، مما يعكس الحرص على تكريم المشاركين وتعزيز روح المنافسة الإيجابية.