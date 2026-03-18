"برنامج دبي لخبراء المستقبل" يبدأ تلقي طلبات التسجيل في دورته السادسة

دبي في 18 مارس/ وام/ أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل، بدء تلقي طلبات التسجيل في الدورة السادسة من "برنامج دبي لخبراء المستقبل"، أول برنامج حكومي على مستوى العالم يهدف لتدريب نخبة من خبراء المستقبل وتمكينهم من المساهمة في تصميم سياسات وإستراتيجيات وأبحاث مستقبلية مبتكرة تعزز مكانة دبي في مصاف أفضل المدن العالمية استعداداً للمستقبل.

ويركز البرنامج على ترسيخ ممارسات استشراف المستقبل في القطاعات الرئيسية والحكومية، وإعداد القيادات الإماراتية المتميزة التي تسهم في صياغة السياسات والإستراتيجيات والابتكارات المستقبلية لحكومة دبي.

ويستضيف البرنامج، الذي تنظمه أكاديمية دبي للمستقبل وتم إطلاقه بالتعاون بين المجلس التنفيذي لإمارة دبي ومؤسسة دبي للمستقبل، نخبة من الخبراء العالميين الروّاد لدعم تطوير قدرات الاستشراف وتطبيقاته المتقدمة.

وحقق البرنامج على مدى الدورات الخمس الماضية أثراً نوعياً بتخريج 99 خبيراً يمثلون 45 جهة حكومية وشبه حكومية، وشهد إنجاز 133 مشروعاً متخصصاً في مختلف مجالات الاستشراف المستقبلي.

وأكد عبد العزيز الجزيري نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن النقلات النوعية التي سجلتها دبي، والإنجازات القياسية التي تميّز حاضرها وترسم معالم مستقبلها، تستند إلى منظومة متكاملة لاستشراف المستقبل تؤمن بأهمية تمكين المواهب الوطنية بالمهارات المستقبلية كونها تشكل ركيزة أساسية لرؤية القيادة لمستقبل دبي.

وقال الجزيري إن دبي ماضية في تحقيق الريادة والاستباقية عبر تكريس ثقافة الاستعداد للمستقبل وتصميم فرصه وتمكين خبراء مختصين باستشرافه في مختلف مؤسسات القطاع الحكومي، لأن هذا النهج الإستراتيجي حقق على مدى سنوات أثراً ملموساً ومستداماً في بناء قدرات كوادر تخطيط وتصميم الإستراتيجيات في القطاع الحكومي والانتقال بمهارات الاستشراف من مرحلة التفاعل مع المتغيرات والتحولات إلى استباقها وصناعة المستقبل.

ويمتد "برنامج دبي لخبراء المستقبل" في دورته السادسة على مدار ستة أشهر، ويقدّمه خبراء محليون ودوليون.

ويتكوّن من مستويين؛ أولهما، محلل المستقبل المعتمد، ويتخصص في بناء قدرات استشراف المستقبل، أما المستوى الثاني فهو تنفيذي المستقبل المعتمد، ويتضمن تطبيق استشراف المستقبل على تحديات مؤسسية واقعية.

ويركّز المستوى الأول من البرنامج على تطوير الممارسات والكفاءة الاستشرافية من خلال تجربة تعليمية غامرة قائمة على التطبيق العملي.

ويتكوّن من أربعة محاور تدريبية تعرّف المشاركين على مجموعة واسعة من منهجيات الاستشراف التي تتجاوز الاستشراف الاستراتيجي، بما في ذلك المناهج البديلة والتحويلية.

ويشارك المتدربون في جلسات حضورية، وتمارين تطبيقية، ومحاضرات رئيسية، وزيارات ميدانية، إلى جانب التطبيق العملي لأدوات وأطر استشراف المستقبل، وتمتد أنشطة هذا المستوى طوال الفترة من أبريل حتى يونيو 2026.

فيما يركّز المستوى الثاني على التطبيق العملي وتحقيق الأثر، حيث يقوم المشاركون بتحويل ما اكتسبوه من معارف ومهارات في استشراف المستقبل إلى ممارسة فعلية من خلال تطوير مشروع استشرافي يعالج تحدياً إستراتيجياً أو فرصة ذات صلة بجهتهم أو قطاعهم أو بإمارة دبي ككل.

ويركّز هذا المستوى على العمل القائم على المشاريع، والتوجيه من الخبراء، والتعلّم التشاركي بين الأقران، ونقل المعرفة لدعم دمج الاستشراف في عمليات اتخاذ القرار المؤسسي. وتستمر فعاليات المستوى الثاني على مدار الفترة بين شهري يونيو وأكتوبر 2026.

ويحظى منتسبو "برنامج دبي لخبراء المستقبل" ، فور إتمامه بفرصة الانضمام إلى شبكة خريجي برنامج دبي لخبراء المستقبل، حيث يمكنهم حضور فعاليات مؤسسة دبي للمستقبل، والانضمام إلى شبكات إقليمية ودولية في مجال الاستشراف، والمساهمة بخبراتهم في مبادرات البرنامج بصفة متحدثين ضيوف أو محكّمين في مشاريع استشراف المستقبل.

كما تمكّنهم شبكة الخريجين من مواصلة التعاون، وتبادل المعارف فيما بينهم، بالتزامن دعم المبادرات الحكومية المتخصصة باستشراف وتصميم المستقبل.

ويستقبل البرنامج طلبات الراغبين بالالتحاق به من الموظفين الإماراتيين في الجهات الحكومية وشبه الحكومية في دبي من فئتي الإدارة الوسطى والعليا حتى 17 أبريل القادم.