معدل التضخم السنوي في إيطاليا يرتفع إلى 1.5% خلال فبراير

روما في 18 مارس/ وام/ أعلن المعهد الوطني للإحصاء الإيطالي أن معدل التضخم السنوي في إيطاليا ارتفع إلى 1.5% خلال فبراير الماضي، مقارنةً بـ 1% خلال يناير الماضي.

ونقلت وكالة أنباء "أنسامد" الإيطالية عن المعهد قوله، إن مؤشر أسعار المستهلك سجل زيادة شهرية قدرها 0.7%، مشيرا إلى أن هذه الأرقام جاءت أقل قليلاً من التقديرات الأولية التي كانت قد رجحت بلوغ التضخم السنوي 1.6% خلال فبراير، مع ارتفاع شهري قدره 0.8%.

وأضاف المعهد أن مؤشر ما يعرف بـ "سلة التسوق"، الذي يقيس أسعار المواد الغذائية والسلع المنزلية ومنتجات العناية الشخصية، ارتفع إلى 2 % خلال فبراير، مقابل 1.9% خلال يناير.

وفي المقابل، شهد التضخم الأساسي - الذي يستثني أسعار الطاقة والمواد الغذائية الطازجة - قفزة ملحوظة من 1.7% خلال يناير إلى 2.4% خلال فبراير.

وأشار المعهد إلى أن هذا التسارع يعود أساسا إلى ارتفاع أسعار الخدمات، ولا سيما الخدمات الترفيهية والثقافية وخدمات العناية الشخصية التي ارتفعت بنسبة 4.9%، إضافة إلى خدمات النقل التي زادت بنسبة 2.9%، كما أسهمت أسعار المواد الغذائية غير المصنعة، التي ارتفعت بنسبة 3.7%، في تعزيز الاتجاه التضخمي العام.