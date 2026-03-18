بوابات "درب" والمواقف العامة مجانية في أبوظبي خلال عطلة عيد الفطر

أبوظبي في 18 مارس/ وام / أعلنت شركة كيو موبيليتي مواعيد تطبيق رسوم بوابات التعرفة المرورية "درب" ورسوم المواقف العامة "مواقف" خلال عطلة عيد الفطر المبارك .

وأوضحت الشركة أن رسوم نظام التعرفة المرورية "درب" ستكون مجانية اعتبارا من يوم الخميس 19 مارس وحتى يوم الأحد 22 مارس، على أن يُستأنف احتساب الرسوم بدءا من يوم الإثنين 23 مارس وفق المواعيد المعتمدة.

كما أشارت إلى أن المواقف العامة في إمارة أبوظبي ستكون مجانية خلال الفترة نفسها، من 19 إلى 22 مارس، على أن يُعاد تطبيق الرسوم اعتباراً من يوم الإثنين 23 مارس.

وفيما يتعلق بخدمات مراكز إسعاد المتعاملين، أفادت الشركة بأن مراكز ترخيص السائقين والمركبات في كل من أبوظبي والعين، بما في ذلك المركز الرئيسي في مدينة العين، ستكون مغلقة خلال عطلة عيد الفطر، وذلك من الخميس 19 مارس وحتى الأحد 22 مارس.

وأكدت الشركة استمرار تقديم خدماتها على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع عبر قنواتها الرقمية الرسمية، بما في ذلك الموقع الإلكتروني، وتطبيق "درب"، ومنصة "تم".