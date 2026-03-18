شراكة بين "أدنيك" ومياه وكهرباء الإمارات لتشغيل مركز العين بالطاقة النظيفة

أبوظبي في 18 مارس/ وام/ أعلنت مجموعة أدنيك، إحدى شركات "مدن"، توقيع شراكة إستراتيجية مع شركة مياه وكهرباء الإمارات، بهدف تزويد مركز أدنيك العين بالطاقة المتجددة والنظيفة.

ويستضيف المركز أكثر من 500 فعالية على مدار العام، حيث سيتم تشغيله بالكامل بالطاقة النظيفة، بما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن استهلاك الطاقة إلى الصفر.

وقّع الاتفاقية كلٌّ من سعادة حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك، وأحمد علي الشامسي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

ومن شأن هذا التوسع في الشراكة أن يقلل البصمة الكربونية للفعاليات الكبرى التي يستضيفها مركز أدنيك العين، ويعزز مكانة مجموعة أدنيك كوجهة عالمية رائدة للفعاليات المستدامة.

وبموجب هذه الاتفاقية، أصبحت جميع وجهات الأعمال الأربع التابعة لمجموعة أدنيك، وهي مركز أدنيك أبوظبي، ومركز أدنيك العين، وأكسل لندن، ومركز تصميم الأعمال بلندن، تعمل بالكامل بالطاقة النظيفة والمتجددة، في إنجاز يؤكد التزام مجموعة أدنيك بالاستدامة وهدفها المعلن لتحقيق الحياد الكربوني بالكامل للفعاليات بحلول عام 2045.

وأكد سعادة حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك، أن هذه الاتفاقية تعكس التزام المجموعة بالاستدامة وسعيها لتبني حلول مبتكرة ونظيفة لصناعة فعاليات أكثر صداقة للبيئة ومنخفضة الانبعاثات الكربونية.

وقال : "من خلال تشغيل جميع وجهاتنا بالطاقة المتجددة، لا نكتفي بخفض الأثر البيئي، بل نرسخ معياراً رائداً للقطاع، ونعمل نحو تحقيق فعاليات محايدة مناخياً بالكامل بحلول عام 2045".

من جانبه، قال أحمد علي الشامسي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات: "تمتد شراكتنا مع مجموعة أدنيك لتشمل مركز العين، في خطوة نوعية تعكس أهمية تضافر الجهود لتحقيق الاستدامة، ودعم مستهدفات الدولة في الانتقال إلى الطاقة النظيفة، والإسهام في إزالة الكربون من القطاعات الحيوية في أبوظبي. من خلال توفير الطاقة النظيفة لمركز أدنيك في أبوظبي والعين، نؤكد دور شراكتنا في ترسيخ معيار فعّال للفعاليات المستدامة وإحداث آثار إيجابية ملموسة".

وبموجب هذه الشراكة، سيتم تزويد مركز أدنيك العين بنسبة 100% من احتياجاته من الطاقة الكهربائية عبر مصادر طاقة نظيفة ومتجددة من شركة مياه وكهرباء الإمارات، موثّقة بشهادات الطاقة النظيفة الصادرة عن دائرة الطاقة في أبوظبي، والمتوافقة مع معايير شهادة الطاقة المتجددة الدولية (I-REC Standard).

يُشار إلى أنّ مركز أدنيك أبوظبي قد أصبح، بموجب شراكته الأصلية مع شركة مياه وكهرباء الإمارات، أول وأكبر مركز فعاليات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعمل بالكامل بالطاقة النظيفة.

وفي أبريل 2025، حصلت مجموعة أدنيك على أول شهادة للطاقة النظيفة تؤكد أن جميع الطاقة المستهلكة في المركز تنتجها مصادر نظيفة بالكامل، وتشغيل 166 فعالية خلال فترة التقرير بالطاقة النظيفة وبدون أي انبعاثات كربونية ناتجة عن توليد الكهرباء.

وتماشياً مع مستهدفات الاستدامة الوطنية لدولة الإمارات، حدّدت مجموعة أدنيك هدفاً لتحقيق الحياد الكربوني الكامل بحلول عام 2045، أي قبل خمس سنوات من الموعد المستهدف للدولة في عام 2050.

ومن خلال ريادتها في إدارة الفعاليات المستدامة واعتمادها نهجاً مستقبلياً مسؤولاً بيئياً، تساهم مجموعة أدنيك في رسم مستقبل أكثر استدامة لصناعة المعارض والمؤتمرات عالمياً.