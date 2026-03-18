"إعمار" ترعى سباق “جودلفين مايل”

دبي في 18 مارس /وام/ أعلن اليوم عن رعاية شركة إعمار العقارية لسباق “جودلفين مايل” (جروب 2)، الذي يُعد أول سباق مخصص للخيول المهجنة الأصيلة ضمن أمسية كأس دبي العالمي، المقرر إقامتها 28 مارس 2026.

ويبلغ إجمالي جوائز سباق "جودلفين مايل"مليون دولار أمريكي، ما يجعله محطة بارزة تستقطب نخبة من الخيول العالمية، حيث شهدت نسخه الأخيرة تتويج خيول تم تدريبها في اليابان والولايات المتحدة والإمارات. وفي نسخة عام 2025، توج الجواد “ريجينغ تورنت” باللقب بإشراف المدرب المقيم في كاليفورنيا دوغ أونيل، وقيادة الفارس العالمي فرانكي ديتوري.

وقال سعادة علي آل علي، عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل، إن إعمار تمثل ركناً أساسياً في البنية التحتية لدبي، وأسهمت في تشكيل مشهدها العمراني، مشيراً إلى أن برج خليفة يُعد من أبرز المعالم العالمية ويوفر خلفية مميزة لمضمار ميدان.

وأضاف أن نادي دبي لسباق الخيل يتطلع إلى استقبال فريق إعمار وضيوفهم مجدداً في هذه الأمسية، مثمناً دعمهم المستمر للسباق، الذي يشهد منافسة قوية ونهايات مثيرة بين الخيول المحلية ونظيراتها العالمية.

من جانبه، أكد أحمد المطروشي، المدير التنفيذي لشركة إعمار العقارية، فخر الشركة برعاية سباق “جودلفين مايل” ضمن كأس دبي العالمي، مشيراً إلى أن الحدث يُعد من أبرز الفعاليات العالمية ويعكس المكانة الرائدة لدبي، كما يسلط الضوء على أهمية التلاقي والاحتفاء بالتجارب المشتركة التي تلهم المجتمعات.

ومن المقرر أن يقام سباق “جودلفين مايل” (جروب 2) بوصفه الشوط الثاني ضمن برنامج الأمسية، التي تتألف من تسعة أشواط.