"الشؤون الإسلامية" توجه الأئمة بدعاء القنوت في الصلوات تأسيا بالهدي النبوي في وقت الأزمات

أبوظبي في 18 مارس/ وام/ وجهت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، بالتنسيق مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي ودائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، وبالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة، جميع أئمة المساجد في الدولة إلى القنوت في صلاتي الصبح والمغرب، اتباعًا للهدي النبوي في أوقات النوازل والشدائد والأزمات وذلك اعتبارًا من يوم الأربعاء 29 رمضان 1447هـ الموافق 18 مارس 2026م.

ويأتي هذا التوجيه استنادًا إلى الفتوى الصادرة عن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، سائلين الله تعالى أن يحفظ دولة الإمارات وقيادتها الحكيمة، ويحفظ أهلها والمقيمين على أرضها، ويديم على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار والسلام.