"إس آند بي": استقرار تصنيفات الائتمانية لشركات التأمين الخليجية

دبي في 18 مارس /وام/ توقعت وكالة "أس آند بي" للتصنيفات الائتمانية، S&P Global Ratings استقرار الأوضاع والتصنيفات الائتمانية لشركات التأمين الخليجية على المديين القصير والمتوسط رغم التداعيات في المنطقة.

وأوضحت الوكالة في تقرير صادر اليوم، أن استقرار الأوضاع مدعومة بمتانة رؤوس الأموال وقوة الأرباح المتراكمة خلال السنوات الماضية.

وأشار التقرير إلى أن معظم شركات التأمين المصنفة في المنطقة تمتلك هوامش رأسمالية كافية لامتصاص تقلبات الأسواق المالية وزيادة المطالبات المرتبطة بالحرب، لافتاً إلى أن هذه المطالبات غالباً ما تكون مستثناة من وثائق التأمين التقليدية أو مغطاة من خلال إعادة التأمين العالمية، ما يحد من صافي تعرض الشركات للمخاطر.

وبيّن أن التأثيرات المباشرة للحرب تتركز بشكل رئيسي في قطاعات التأمين البحري والطيران والطاقة والأمن السيبراني، إلا أن الانكشاف الفعلي لشركات التأمين الخليجية يظل محدوداً وقابلاً للإدارة.