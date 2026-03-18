" أدنيك" تتعاون مع بريسايت لتطبيق نظام لإدارة أماكن الفعاليات الذكية





أبوظبي في 18 مارس / وام/ وقّعت مجموعة أدنيك، إحدى شركات مدن، مذكرة تفاهم مع شركة بريسايت، الرائدة عالميًا في تحليلات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، بهدف نشر حلول ذكية متقدمة في قاعات الفعاليات التابعة لها، وتأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية المجموعة الرقمية لتعزيز الكفاءة التشغيلية عن طريق التقنيات الحديثة.

وتشمل المذكرة عمليات المجموعة في مركزي أدنيك أبوظبي وأدنيك العين، وتمثل أول تطبيق لبنية تحتية ذكية للذكاء الاصطناعي في قطاع الفعاليات على مستوى الدولة، إذ توحد العمليات في نظام ذكي واحد.

ومن خلال دمج حلول بريسايت ، ستوفر هذه الشراكة قدرات متقدمة قائمة على البيانات، ، لتطبيقها في أحد أكبر مراكز الفعاليات في المنطقة ، مما يضع معيارًا جديدًا للأماكن الذكية والمستدامة.

وقال حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: "تسعى أدنيك باستمرار إلى ابتكار طرق جديدة لتحسين تجربة العارضين والزوار، مع ضمان أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية والأمان والمسؤولية البيئية. وتوفر لنا هذه الشراكة مع بريسايت فرصة الوصول إلى حلول ذكاء اصطناعي عالمية المستوى، على المستويين الوطني والسيادي، بما يدعم تحقيق هذه الأهداف ويعزز مكانتنا كوجهة عالمية للابتكار، من خلال إعادة تعريف مستقبل إدارة الفعاليات".

من جانبه قال الدكتور عادل الشرجي، الرئيس التنفيذي للعمليات في بريسايت: "تعكس شراكتنا مع مجموعة أدنيك رؤيتنا المشتركة للابتكار والتميز التشغيلي. ومن خلال دمج قدرات بريسايت في الذكاء الاصطناعي داخل منشآت أدنيك، نُحدث تحولًا جذريًا في إدارة الفعاليات واسعة النطاق، لتصبح أكثر أمانًا وذكاءً واستدامة. هذا التعاون يبرهن كيف يحوّل الذكاء التطبيقي البيانات المعقدة إلى قرارات فورية تُحسّن جميع جوانب تجربة الزوار."

كما ستُحدث هذه الشراكة نقلة نوعية في تجربة ملايين الزوار للفعاليات في منشآت مجموعة أدنيك، من خلال الاستفادة من منصة إنتيلي الذكية من بريسايت، المدعومة بالذكاء الاصطناعي، لتحسين إدارة حركة المرور والزوار، وتعزيز الصحة والسلامة، ومراقبة الحشود، وإدارة النفايات. وبفضل ربط هذه الأنظمة في منظومة ذكية واحدة، سيوفر التعاون رؤية فورية، ورؤى تنبؤية، وكفاءة تشغيلية أعلى.

يُبرز هذا التعاون ريادة مجموعة أدنيك في التحول الرقمي والابتكار المستدام، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات لتعزيز مكانتها كمحفز عالمي للحلول الذكية القابلة للتطوير. وتُرسي الشراكة بين أدنيك وبريسايت الأساس لعصر جديد من منظومات الفعاليات القائمة على البيانات، بما يلهم الابتكار في قطاع الفعاليات العالمي.