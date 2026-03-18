عبدالله بن طوق يؤكد وفرة وتنوع السلع في أسواق الدولة

أبوظبي في 18 مارس/ وام/ أكد معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، رئيس اللجنة العليا لحماية المستهلك، أن جميع منافذ البيع في أسواق دولة الإمارات تشهد وفرة في السلع والمنتجات بمختلف أصنافها، وبكميات كافية تلبي احتياجات المستهلكين.

وأوضح معاليه خلال جولة في مركز توزيع كارفور، أن أسواق الدولة تتميز بتوافر بدائل متنوعة من السلع والخدمات، مدعومة باستقرار سلاسل التوريد، الأمر الذي يسهم في تنوع الخيارات السعرية أمام المستهلكين، ويعزز مستويات المخزون الإستراتيجي من مختلف السلع، لا سيما الغذائية والدوائية.





وتهدف الجولة إلى التأكد من توافر السلع والمنتجات الغذائية للمستهلكين بكميات وفيرة، بالإضافة إلى تعزيز الرقابة على الأسواق ومتابعة مستويات المخزون الإستراتيجي في الدولة بشكل مستمر.والتقى معاليه خلال الجولة، أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم القابضة، وعددا من قيادات الشركة حيث تفقد عمليات الإمداد والتوريد للسلع الغذائية في المركز، واطلع على عدد من الأقسام الرئيسية، بما في ذلك عمليات استلام الشحنات وفحص الجودة، والإجراءات المعتمدة لضمان سلامة الغذاء، وآليات التعامل مع السلع الطازجة والأساسية، ونظم إدارة المخزون والتخزين، بما يضمن استمرارية توافر المنتجات بكفاءة عالية.

وعقد معاليه اجتماعاً مع قيادات الشركة، تم خلاله استعراض خطط الإمداد والتوزيع، لا سيما في ظل الأزمة الراهنة، بالإضافة إلى دور الشراكات المحلية في تعزيز كفاءة سلاسل التوريد، وآليات تنفيذ الطلبات إلكترونياً وخدمات التوصيل، بما يضمن وصول المنتجات إلى المستهلكين في الوقت المناسب وبكفاءة عالية.

وقال معالي عبدالله بن طوق، إن مراكز التوزيع الكبرى في الدولة تؤدي دوراً مهماً في دعم منظومة الأمن الغذائي الوطنية، وضمان استقرار أسعار السلع والمنتجات، وانسيابية تدفقها إلى الأسواق، بما يعزز مكانة دولة الإمارات كمركز إقليمي رائد للصناعات الغذائية والخدمات اللوجستية المتقدمة.

وأشار معاليه إلى أن عمليات التوريد والإمداد في المركز تسير بشكل طبيعي وفق الخطط الإستراتيجية، مما يعكس الجاهزية العالية للمخزون الإستراتيجي للدولة، ويضمن استمرارية توفر السلع الأساسية في مختلف منافذ البيع دون أي نقص أو تأثير على الأسعار.

ولفت معالي عبدالله بن طوق إلى أن الوزارة، بالتعاون مع الجهات المعنية، تتابع يومياً مستويات المخزون لدى الموردين ومراكز التوزيع، وتُجري تحليلات دقيقة لضمان كفاية المعروض من كل سلعة أساسية، بما يدعم اتخاذ قرارات استباقية للحفاظ على استقرار الأسواق والأسعار، ويعزز استدامة منظومة الأمن الغذائي في الدولة.

وقال معاليه في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" خلال الجولة إن المؤشرات الميدانية تعكس كفاءة عالية في منظومة التوريد والتوزيع داخل الدولة.

وأكد أن دولة الإمارات تمتلك منظومة متكاملة مدعومة بخطط استباقية إلى جانب بنية تحتية متقدمة، ما يضمن توفير السلع بشكل مستمر وسلس وبأسعار مناسبة، داعياً في الوقت ذاته إلى ترشيد الاستهلاك، مع التأكيد على أن جميع المنتجات متوفرة وبكميات كافية في الأسواق.

من جانبه، قال أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم القابضة :" تواصل فرقنا العمل على مدار الساعة لضمان توافر المنتجات الأساسية بالكميات الكافية في جميع متاجر كارفور على مستوى الدولة، وبما يلبي احتياجات عملائنا بأسعار مستقرة وفي المتناول".

وأوضح أن هذه الزيارة تؤكد أهمية الشراكة الوثيقة بين القطاعين العام والخاص في دعم استقرار الأسواق وتعزيز منظومة الأمن الغذائي الوطني، مؤكداً أن هذا الأمر يشكل التزاماً يواصلون ترسيخه من خلال تعزيز كفاءة سلاسل التوريد وتطوير قدراتهم التشغيلية لخدمة المجتمعات التي يعملون فيها.

وفي تصريحاته لـ"وام" أكد إسماعيل، أن المخزون كافٍ وأن سلاسل التوريد تعمل بشكل طبيعي رغم التحديات الإقليمية الراهنة.

وأوضح أن الشركة نجحت على مدى السنوات الماضية في بناء قدرات قوية لضمان استمرارية توفير المنتجات، ليس فقط السلع الأساسية، بل أيضاً مختلف المنتجات التي تلبي احتياجات التنوع الكبير في الجنسيات المقيمة في دولة الإمارات.

وأشار إلى أن "ماجد الفطيم" عملت بشكل مكثف على توطين سلاسل الإمداد خلال السنوات الماضية، سواء على مستوى دولة الإمارات أو دول مجلس التعاون الخليجي، لافتاً إلى أن نحو 50% من الفواكه والخضروات يتم توريدها من داخل الدولة أو من دول الخليج، فيما يتم تأمين 100% من منتجات الدواجن الحية من مصادر محلية أو إقليمية، ما يعزز مرونة الإمدادات واستدامتها.

وحول التحديات الحالية، أكد أن الأولوية تبقى لسلامة الجميع، مشيداً بالإجراءات التي توفرها الدولة لضمان الأمن والاستقرار، ومشدداً على أنه لا داعي للقلق، في ظل استقرار الأوضاع وتوافر السلع.

وأضاف أن الشركة تواصل العمل على تنويع مصادر الاستيراد وتعزيز التعاون مع الشركاء والجهات الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي، بما يضمن سرعة الاستجابة لأي مستجدات، والحفاظ على انسيابية الإمدادات.

وخلال الجولة، التقى معالي عبدالله بن طوق مع فرق العمل في المركز، مؤكداً الدور الحيوي الذي تقوم به هذه الفرق في انسيابية عمليات الإمداد، وضمان توافر السلع الأساسية للعملاء يومياً في مختلف أنحاء دولة الإمارات، لافتا إلى أن التزامهم المستمر وجهودهم المتميزة يمثلان عنصراً محورياً في استقرار الإمدادات وتلبية احتياجات المستهلكين.