"صحة" تعلن مواعيد عملها خلال عطلة عيد الفطر في أبوظبي والعين والظفرة

أبوظبي في 18 مارس/ وام/ أعلنت عيادات "صحة"، التابعة لمجموعة "بيورهيلث"، مواعيد عملها خلال عطلة عيد الفطر المبارك في أبوظبي والعين والظفرة، في إطار ضمان استمرارية تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية والتخصصية وطب الأسنان والرعاية الوقائية ومراكز فحص الإقامة.

وتواصل العيادات تقديم خدماتها خلال عطلة العيد وفق جداول زمنية مرنة وممتدة، حيث تعمل في إمارة أبوظبي مراكز بني ياس، والباهية، والزعفرانة، والبطين، ومدينة محمد بن زايد على مدار الساعة طوال فترة العيد.

وتعمل مراكز المشرف، والروضة، ومدينة خليفة، والمقطع، والفلاح، والشامخة، والسمحة، والسعديات من الساعة 2:00 بعد الظهر حتى 10:00 مساءً في اليوم الأول من العيد، ومن الساعة 7:00 صباحاً وحتى 11:00 مساءً في اليومين الثاني والثالث.

ويغلق مركزا الظفرة والمفرق لطب الأسنان في اليومين الأول والثاني من العيد، على أن يستأنفا العمل من الساعة 7:00 صباحاً وحتى 11:00 مساءً في اليوم الثالث.

وفي منطقة العين، تعمل مراكز سويحان، والقوع، والهيلي، والعامرة، ونعمة، ومزيد، والهير، والختم على مدار الساعة طوال فترة العيد، فيما تعمل مراكز المويجعي، وعود التوبة، والجاهلي، والطويّة، والنيادات، والمقام من الساعة 2:00 ظهراً وحتى 10:00 مساءً في اليوم الأول، ومن الساعة 7:00 صباحاً وحتى 11:00 مساءً في اليومين الثاني والثالث.

ويغلق مركزا زاخر ورماح في اليوم الأول من العيد، على أن يُستأنف العمل فيهما من الساعة 10:00 صباحاً وحتى 6:00 مساءً في اليومين الثاني والثالث، فيما يُغلق مركز المسعودي في اليوم الأول، ويُعاود العمل من الساعة 10:00 صباحاً وحتى 10:00 مساءً في اليومين الثاني والثالث.

ويُغلق مركز العين لطب الأسنان في اليومين الأول والثاني، على أن يعمل من الساعة 10:00 صباحاً حتى 6:00 مساءً في اليوم الثالث، فيما يعمل مركز الشويب من الساعة 9:00 صباحاً حتى 7:00 مساءً في اليوم الثالث فقط، وتبقى مراكز الخزنة والفقع مغلقة طوال عطلة العيد.

وفيما يتعلق بمراكز فحص الإقامة، تواصل العمل خلال عطلة العيد وفق ساعات معدّلة، حيث يعمل مركز الغاليريا في أبوظبي من الساعة 10:00 صباحاً وحتى 10:00 مساءً، بينما يعمل مركز الوحدة مول من الساعة 10:00 صباحاً وحتى 7:00 مساءً في اليومين الأول والثاني، ومن الساعة 9:00 صباحاً وحتى 7:00 مساءً في اليوم الثالث.

ويُغلق مركز مصفح في اليوم الأول، على أن يعمل من الساعة 7:00 صباحاً وحتى 4:00 عصراً في اليومين الثاني والثالث، فيما يقتصر عمل مركز مشرف مول على اليوم الثالث فقط من الساعة 9:00 صباحاً وحتى 7:00 مساءً.

كما تُغلق مراكز الشهامة وبني ياس في اليومين الأول والثاني، على أن تعمل من الساعة 7:00 صباحاً وحتى 4:00 عصراً في اليوم الثالث، وتبقى مراكز الاتحاد، وأبوظبي، وتوب بريستيج، ومكاني مول، وتسهيل النخبة مغلقة طوال عطلة العيد.

وفي منطقة العين، يُغلق مركز فحص الإقامة في اليوم الأول، على أن يُستأنف العمل من الساعة 8:00 صباحاً وحتى 5:00 مساءً في اليومين الثاني والثالث، فيما تبقى مراكز سويحان والعامرة مغلقة طوال عطلة العيد.

أما في منطقة الظفرة، فتبقى جميع مراكز فحص الإقامة، بما في ذلك مدينة زايد، وغياثي، والمرفأ، والسلع، ودلما، وليوا، مغلقة طوال عطلة العيد.