مهرجان رمضان الشارقة يواصل أنشطته بفعاليات تستقطب العائلات والمتسوقين

الشارقة في 18 مارس/ وام / يواصل مهرجان رمضان الشارقة 2026 الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة حتى 25 مارس الجاري تحت شعار "روح الشهر في قلب الشارقة"، فعالياته وأنشطته بزخم متصاعد، وسط إقبال لافت من المتسوقين والعائلات على كبرى مراكز التسوق ومحلات البيع بالتجزئة المشاركة في الحدث.

وتتنافس أكثر من 2000 علامة تجارية في تقديم خصومات تصل إلى 75٪ وعروض ترويجية استثنائية تلبي احتياجات الأسر خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك واستعداداً لاستقبال عيد الفطر السعيد، وذلك بالتزامن مع "عام الأسرة" وفي إطار موسم "عروض الشارقة" المتواصل منذ الأول من ديسمبر 2025.

و تعكس المؤشرات الأولية للمهرجان نمواً لافتاً في حركة المبيعات خلال الأسابيع الماضية، كما تحرص الغرفة على توزيع الزخم الجغرافي للفعاليات ليشمل جميع مناطق الإمارة مع التركيز على دعم الأسر المنتجة ورواد الأعمال عبر منصات مخصصة تتيح لهم عرض منتجاتهم في أجواء احتفالية، وتقديم تجربة تحقق التوازن بين القيمة الاقتصادية والبُعد الترفيهي والتراثي وتسهم في زيادة العائد الاقتصادي للمشاركين في العروض الترويجية.

وقالت أمل الحوسني، رئيس قسم الإعلام والتسويق في الغرفة، رئيس اللجنة الإعلامية للمهرجان، أن النسخة الـ36 من مهرجان رمضان الشارقة نجحت في تقديم نموذج يتجاوز موسم التخفيضات التقليدي إلى تجربة مجتمعية وتراثية متكاملة، مشيرة إلى أن تصميم فعاليات للأطفال والكبار أسهم في إشراك العائلات في صناعة الحدث وتحويل المهرجان إلى وجهة عائلية ترتبط في ذهن الجمهور بقيم الترابط الأسري والعطاء، بما يتوافق مع مستهدفات "عام الأسرة"، منوهة إلى أن فعالية "المؤثر الصغير" مستمرة وتحقق تفاعلاً كبيراً من الجمهور والعائلات، حيث يشارك الأطفال بشكل مباشر في تغطية فعاليات المهرجان من خلال التصوير، وطرح أسئلة عفوية، وتقديم محتوى مبتكر على منصات التواصل، ما يمنحهم تجربة تعليمية وترفيهية متكاملة ويعزز روح المشاركة المجتمعية في الحدث.

وضمن فعاليات المهرجان تشهد مبادرة سوقي شريعة الذيد وفِلي التراثي في المنطقة الوسطى حراكاً تجارياً وتراثياً بالتعاون مع عدد من شركاء غرفة الشارقة، حيث تستقطب فعاليات المبادرة والجوائز القيّمة الزوار والعائلات، في إطار سعي الغرفة لتنشيط الحركة الاقتصادية في أسواق المنطقة الوسطى تماشياً مع المشاريع التنموية الجديدة التي تم تدشينها مؤخراً.

ومع اقتراب المهرجان من محطته الختامية، دعت الغرفة سكان الإمارة وزوارها إلى اكتشاف ما يزخر به المهرجان من عروض ترويجية وفعاليات تراثية ومجتمعية.