" تيم لاب فينومينا أبوظبي" يقدّم تجارب فنية غامرة للعائلات خلال عطلة عيد الفطر

أبوظبي في 18 مارس / وام / بمناسبة عيد الفطر، يستقبل "تيم لاب فينومينا أبوظبي"، زواره لخوض تجربة متعددة الحواس بين أعمال فنية حيّة، يتطور فيها الضوء والصوت والحركة باستمرار، في تجربة تتجاوز حدود الخيال.

وتبرز الوجهة كخيار مثالي عند زيارة المنطقة الثقافية في السعديات، إذ تمنح الزوار من جميع الفئات العمرية مساحة لاستكشاف مساراتهم الخاصة، وسط بيئات تتقاطع فيها عناصر الفن والتكنولوجيا والطبيعة في حالة تحول مستمر، لتقدم في كل مرة تجربة متجددة تحمل ملامح مختلفة.

وتشكل عطلة عيد الفطر مناسبة لاكتشاف أحدث عملين فنيين في "تيم لاب فينومينا أبوظبي"، وهما "شموس بلا كتلة وشموس مظلمة" و"الكتل الضخمة في حديقة الجذور"، حيث تتداخل عناصر الإدراك والبيئة والخيال ضمن تجربة فنية متكاملة.