"مالية عجمان" تشارك في عدد من المبادرات الرمضانية الخيرية

عجمان في 18 مارس/ وام/ شاركت دائرة المالية في عجمان في عدد من المبادرات الخيرية والمجتمعية، دعماً للصائمين وخدمةً لمختلف فئات المجتمع اسهاما في العمل الإنساني وترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية، فضلاً عن تكريس مبدأ الشراكة وتكامل الأدوار بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع، بما يسهم في توحيد الجهود الخيرية وتوطيد دعائم الاستقرار والتلاحم في المجتمع.

وشملت جهود الدائرة المشاركة في تنفيذ مبادرة "لقمة خير"بالتعاون مع جمعية الإحسان الخيرية ومبادرة "رمضان أمان 12" التي تنظمها جمعية الإحسان الخيرية بالتعاون مع وزارة الداخلية وجميع إدارات المرور والشرطة إضافة إلى مبادرة "أفطر 4" التي نظّمها بنك أبوظبي الأول بالتعاون مع مؤسسة زايد الخير.

وأكد سعادة مروان أحمد آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان، أن المبادرات الرمضانية التي تنفذها الدائرة تأتي انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأهمية المسؤولية المجتمعية، وحرصها على ترجمة قيم العطاء والتكافل إلى مبادرات عملية تُحدث أثراً مباشراً في حياة الأفراد.