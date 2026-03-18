بطولة أبوظبي للألعاب الحكومية تتوج الفائزين

أبوظبي في 18 مارس/ وام/ اختتمت، أمس، منافسات النسخة الرابعة من بطولة أبوظبي للألعاب الحكومية 2026، التي نظمها مجلس أبوظبي الرياضي في إطار تعزيز التفاعل والرفاه الوظيفي، وترسيخ ثقافة ممارسة الرياضة كأسلوب حياة، إلى جانب تقوية العلاقات الاجتماعية بين موظفي الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي.

وشهدت البطولة التي أقيمت في مقر مهرجان الشيخ زايد في الوثبة مشاركة أكثر من 2000 من موظفي وموظفات 48 جهة حكومية، وسط أجواء تنافسية وحماسية عكست روح الفريق الواحد، وأسهمت في تعزيز الصحة البدنية والنفسية للمشاركين، إلى جانب دعم بيئة العمل الإيجابية وتحفيز الأداء والتطور المهني.

وشهد مهرجان الشيخ زايد حفل تتويج الفائزين، الذي أقيم بحضور سعادة عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي وسعادة عبدالله مبارك المهيري مدير عام هيئة أبوظبي للتراث، وسعادة العميد صالح سالم الجنيبي مدير مركز الموارد والخدمات المساندة في هيئة أبوظبي للدفاع المدني، وسعادة عبدالله غريب القمزي مدير عام مركز الإحصاء، والعقيد راشد البلوشي مدير إدارة الرماية والتطبيقات الميدانية في شرطة أبوظبي، فضلا عن عدد من المسؤولين من مختلف الدوائر.

وأعرب العواني عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققته النسخة الرابعة من البطولة، مشيراً إلى أنها عكست مستوى عالياً من التفاعل والمشاركة بين الجهات الحكومية.

وأكد أن البطولة تواصل ترسيخ مكانتها – عاماً بعد عام - كمنصة رياضية واجتماعية تسهم في تعزيز نمط الحياة الصحي، وتقوية الروابط بين الموظفين، بما يدعم بيئة عمل إيجابية ومستدامة، ويواكب رؤية المجلس في جعل الرياضة أسلوب حياة في المجتمع.

وأشار العواني إلى أن البطولة شهدت مشاركة لافته تخطت 2000 موظف وموظفة، في إشارة واضحة على مدى التعاون والحرص من جميع المؤسسات الحكومية على المشاركة بجميع المنافسات والبطولات الرياضية.