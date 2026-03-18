"طرق الشارقة" تكمل استعداداتها لتنفذ 4600 رحلة بين المدن في عيد الفطر

الشارقة في 18 مارس / وام /أكد سعادة المهندس يوسف خميس العثمني، رئيس هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، أن الهيئة رفعت جاهزية أسطولها واعتماد خطتها التشغيلية المتكاملة لاستقبال عيد الفطر المبارك لعام 2026، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتوفير حلول نقل آمنة وسلسة تلبي تطلعات الجمهور خلال العطلات الرسمية، مستهدفةَ تنفيذ 4600 رحلة حافلات تربط بين مدن الإمارة والمناطق المجاورة، لضمان استيعاب التدفقات الكبيرة للمسافرين وتسهيل حركتهم بين مختلف الوجهات الحيوية بكفاءة وموثوقية عالية.

وأوضح أن الاستعدادات أتت لتعزيز انسيابية التنقل عبر شبكة النقل العام، بتحديث الجداول الزمنية وزيادة وتيرة الرحلات لمواكبة الارتفاع المتوقع في أعداد الركاب، لا سيما خلال اليومين الأول والثاني من العيد.

وأشار إلى أن الهيئة حددت إطاراً زمنياً دقيقاً للعمليات التشغيلية المكثفة، لتقدم خدمات النقل بين المدن طوال أيام عطلة عيد الفطر المبارك، اعتباراً من تاريخ 19 حتى 22 مارس الجاري لتشمل بذلك فترة زمنية ممتدة تصل إلى أربعة أيام متواصلة من الخدمات، ويهدف التحديد لضمان استقرار شبكة النقل العام وتغطية احتياجات الجمهور كافة في التنقل خلال فترة الإجازة الرسمية.

وأكد أن اختيار هذه الفترة الزمنية جاء ليغطي أيام العيد مما يتيح للمسافرين والجمهور فرصة مثالية للتخطيط المسبق لرحلاتهم الاجتماعية والترفيهية بين مدن الإمارة والمناطق المجاورة بكل طمأنينة.

وكشف عن تخصيص أسطول ضخم يضم 155 حافلة حديثة جهزت بالكامل للعمل على خطوط النقل بين المدن طوال فترة العطلة، لضمان توفير طاقة استيعابية كافية تلبي تطلعات المسافرين، وخضعت الحافلات لعمليات صيانة استباقية وفحوصات فنية شاملة لضمان كفاءتها العالية وقدرتها على العمل لساعات طويلة ومستمرة دون أي أعطال تعيق حركة الجمهور.

وأكد أن الهيئة وضت خطة من شأنها تسيير رحلات وفق تقاطر زمني مرن لجميع الخطوط، إذ جرى تقليصه ليصبح 5 دقائق فقط خلال أوقات الذروة في عطلة العيد، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تقليل فترات انتظار الركاب إلى أدنى مستوياتها، ويمثل التعديل نقلة نوعية في سرعة الخدمة، إذ يضمن تدفقاً مستمراً للحافلات في المحطات بما يحقق راحة أكبر للمستخدمين ويقلل من فترات الانتظار الطويلة.

وأشار إلى أن التقليص الكبير من 45 دقيقة في الأيام العادية إلى 5 دقائق فقط في العيد، يعكس مدى مرونة الخطط التشغيلية وقدرتها على التكيف مع المتغيرات الموسمية بفعالية كبيرة، ويسهم في تحسين الانطباع العام لدى مستخدمي النقل الجماعي، ويشجع فئات أكبر من الجمهور على الاعتماد على حافلات الهيئة للتنقل بين المدن كخيار ذكي وسريع وموفر للوقت والجهد.

وأكد أن الهيئة اتخذت التدابير اللازمة كافة، لزيادة أعداد الكوادر الميدانية والإدارية وتكثيف ساعات العمل طوال أيام العيد، وذلك للإشراف المباشر على تنظيم حركة دخول وخروج الحافلات، مع توزيع فرق العمل لضمان تقديم المساعدة الفورية للمسافرين وتسهيل إجراءات حجز التذاكر والانطلاق، مما يعزز من كفاءة الأداء العام للمنظومة التشغيلية.

وأكد العثمني استمرار تشغيل الخط الدولي رقم 203 الذي يربط الشارقة بالعاصمة العمانية مسقط، بواقع رحلتين يومياً.

وعلى صعيد التنقل داخل مدينة الشارقة، أكد سعادة عبدالعزيز الجروان، مدير الهيئة لشؤون المواصلات أنه وضعت جداول تشغيلية حديثة لتنفيذ أكبر عدد من رحلات المواصلات العامة، لتبلغ أعداد الرحلات المتوقعة 1144 رحلة يومياً، تنفذ من خلال 104 حافلة تعمل على 12 خطاً رئيسياً، بما يضمن توفير وسيلة نقل فعالة ومتاحة لجميع سكان وزوار الإمارة.

ولفت إلى أن إجمالي نقاط التوقف داخل المدينة يصل إلى 527 نقطة، مما يضمن وصول الخدمة لأقرب مكان للمتعامل، مع التنويه بإيقاف تشغيل الخط رقم 22 مؤقتاً تزامناً مع توقف سوق الحراج خلال العيد، وتراقب الهيئة عن كثب مؤشرات الأداء اليومية لضمان تحقيق أعلى معدلات الرضا للركاب الذين يعتمدون على شبكة المواصلات العامة في تنقلاتهم اليومية خلال عطلة عيد الفطر.