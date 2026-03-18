موسم الوُلفة يختتم فعالياته باحتفالات عيد الفطر في دبي

دبي في 18 مارس /وام/ تنطلق في دبي غدا وحتى 22 مارس الجاري في مختلف أنحاء الإمارة احتفالات عيد الفطر السعيد ضمن موسم الوُلفة ببرنامج متكامل حيث تحتضن الوجهات الثقافية والسياحية والمجتمعية باقة واسعة من الفعاليات التي تجمع بين التجارب العائلية والعروض الترفيهية والأنشطة الثقافية في أجواء احتفالية نابضة بالحياة

وتشكل احتفالات العيد في دبي المحطة الختامية لموسم الوُلفة الذي انطلق باحتفالات حق الليلة واستمر طوال شهر رمضان المبارك ويعكس البرنامج الطابع المتجدد للتقاليد الإماراتية الأصيلة مع الحفاظ على استمراريتها وتعزيز حضورها في الحياة اليومية.

ويتضمن البرنامج مبادرات حكومية وفعاليات مجتمعية وتجارب سياحية وترفيهية تتيح للجمهور التفاعل مع أجواء العيد عبر العروض الثقافية والفنية وتجارب الضيافة والأنشطة العائلية المتنوعة.

وقال أحمد الخاجة المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إن احتفالات العيد في دبي تعكس معاني التآلف التي تتميز بها الإمارة وتوفر للعائلات والزوار فرصا لقضاء أوقات مميزة في وجهات ثقافية ومجتمعية متنوعة ضمن تجارب احتفالية مستوحاة من أجواء العيد.

وتتوزع الفعاليات على عدد من المواقع البارزة من بينها مدينة إكسبو دبي التي تستضيف برنامجا ثقافيا في تيرا يشمل عروض الخط العربي وفنون الحناء والورش الإبداعية إلى جانب الأسواق التراثية كما تقدم فرق الفنون الشعبية عروضا تراثية في مرسى بوليفارد وند الشبا مول فيما تحتضن متاحف دبي ومدينة الطفل فعاليات تعليمية وترفيهية موجهة للعائلات والأطفال.

وتشارك وجهات ترفيهية عدة في الاحتفالات من خلال برامج خاصة تشمل العروض الحية والتجارب التفاعلية في حين تقدم الفنادق والمطاعم ومراكز التسوق باقات ضيافة وعروضا موسمية تعزز أجواء العيد.

ويؤكد البرنامج مكانة دبي وجهة عالمية للاحتفالات حيث يجمع بين الإرث الثقافي والتجارب الحديثة ويعزز الروابط المجتمعية في أجواء تعكس قيم العيد وروحه الأصيل.