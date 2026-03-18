"تنمية المجتمع في دبي" : توزيع "العيدية" على 11 ألف مستفيد من الأسر والأطفال بقيمة أكثر من 25 مليون درهم

دبي في 18 مارس/ وام/ بالتزامن مع اقتراب عيد الفطر المبارك، وضمن مستهدفات "عام الأسرة"، واصلت هيئة تنمية المجتمع في دبي جهودها في إدخال الفرحة على مختلف فئات المجتمع، من خلال توزيع "العيدية" على أكثر من 11 ألف مستفيد من الفئات المسجلة لديها، في مبادرة تجسد القيم المجتمعية الأصيلة المرتبطة بهذه المناسبة في المجتمع الإماراتي.

وشملت المبادرة الأسر المستفيدة من المنافع المالية المسجلين لدى الهيئة، إلى جانب فئات أخرى ذات أولوية، من بينهم الأطفال والقصّر، وذلك بالتعاون مع مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر، في إطار شراكة تعكس تكامل الأدوار بين الجهات المعنية بالعمل الاجتماعي، وتسهم في تعظيم الأثر المجتمعي للمبادرات الموجهة لدعم الأسر.

وبلغ إجمالي قيمة "العيدية" الموزعة أكثر من 25 مليون درهم، بما يعكس حجم الاهتمام بتعزيز جودة حياة الأسر، ومشاركة مختلف فئات المجتمع فرحة العيد، وترسيخ مظاهر التكافل والتراحم المجتمعي.

وتأتي هذه المبادرة امتداداً لجهود الهيئة في تعزيز التماسك المجتمعي، من خلال تفعيل المبادرات المرتبطة بالمناسبات الدينية والاجتماعية، بما يسهم في ترسيخ الروابط الأسرية، ويعزز من جودة الحياة في إمارة دبي، انسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33 الرامية إلى بناء مجتمع أكثر ترابطاً واستقراراً.

وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن مبادرة "العيدية" تعكس حرص دبي على تعزيز البعد الإنساني في العمل الاجتماعي، لاسيما في المناسبات التي تحظى بمكانة خاصة لدى الأسر والأطفال.

وقالت : " الأطفال جوهر الأسرة وأحد أهم ركائز بناء مجتمع متماسك، ومن هذا المنطلق نحرص على تقديم مبادرات تعزز شعورهم بالفرح والانتماء خلال المناسبات الدينية والاجتماعية. فالعيد يشكّل محطة تتجدد فيها قيم التواصل والتراحم، وتتجلى فيها روح المجتمع الإماراتي المتكاتف".

وأضافت معاليها: "نهدف من خلال هذه المبادرة إلى تمكين الأطفال والأسر من الاستمتاع بأجواء العيد بكل ما تحمله من معانٍ إنسانية واجتماعية، بما يسهم في ترسيخ بيئة مجتمعية داعمة تعزز استقرار الأسرة وتماسكها، وتدعم توجهات دبي نحو بناء مجتمع أكثر ترابطاً وجودة في الحياة".

وأوضحت الهيئة أن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة من المبادرات المجتمعية التي تنفذها خلال شهر رمضان المبارك ضمن "موسم الولفة"، والتي تهدف إلى تعزيز روح العطاء والتلاحم المجتمعي، وترسيخ ثقافة المشاركة الإيجابية بين أفراد المجتمع.