دبي للثقافة تنظم عروضا وأنشطة تراثية خاصة بعيد الفطر

دبي في 18 مارس /وام/ تنظم "هيئة الثقافة والفنون في دبي" سلسلة من العروض الترفيهية والتجارب الثقافية المستلهمة من التراث المحلي في الفترة من 20 إلى 24 مارس الجاري احتفاء بعيد الفطر السعيد وذلك ضمن حملة العيد في دبي التي تندرج تحت مظلة "موسم الوُلفة" الذي يهدف إلى تعزيز الروابط الأسرية وإحياء الموروث الثقافي وترسيخ قيم التواصل والتكاتف في المجتمع.

وتقدم الهيئة عبر متحف الاتحاد باقة من الورش التفاعلية الموجهة للعائلات من بينها ورشة إطار الذكريات التي تتيح للزوار توثيق لحظاتهم بأساليب إبداعية إلى جانب ورشة ختم الاتحاد التذكاري التي تمكن المشاركين من تصميم بطاقات مستوحاة من رموز المتحف علاوة على جولات إرشادية تسلط الضوء على تاريخ قيام الاتحاد ومحطاته المفصلية.

وفي متحف الشندغة يعيش الزوار تجربة ثقافية متكاملة عبر مسار العيدية الذي يتيح لهم استكشاف بيوت وأجنحة المتحف والتعرف إلى ملامح الحياة الاجتماعية والعادات المرتبطة بالعيد فيما يستضيف مركز الزوار ورشة قهوة العيد التي تعكس تقاليد الضيافة الإماراتية.

وتشمل الفعاليات أيضا تجارب ثقافية متنوعة من بينها نادي العشاء الذي تقدم خلاله الطاهية الإماراتية سحر العوضي قائمة مستوحاة من أجواء العيد إضافة إلى ورش تعليمية في بيت الحرف التقليدية وبيت الزينة والجمال وبيت المجوهرات التقليدية التي تتيح للزوار التعرف إلى فنون التلي والتطريز وتصميم الأزياء والحلي التراثية.

وتحتضن دار آل مكتوم عروض العيالة الشعبية، في حين تخصص الهيئة ركنا لدعم المشاريع الناشئة لعرض منتجاتها خلال أيام العيد.

وتعكس الفعاليات التزام دبي للثقافة بتعزيز حضور التراث المحلي وتقديم تجارب ثقافية نوعية تسهم في ترسيخ الهوية الوطنية وإثراء المشهد الثقافي في الإمارة.