جلسة رمضانية بعنوان " الدراما .. صوت الأسرة الإماراتية" بجمعية ياس للثقافة

أبوظبي في 18 مارس / وام / نظّمت جمعية ياس للثقافة والفنون والمسرح جلسة ضمن مجلسها الرمضاني بعنوان «الدراما.. صوت الأسرة الإماراتية» بالتعاون مع وزارة الثقافة وذلك بمقر الجمعية في أبوظبي.

استضافت الجلسة الفنان القدير حبيب غلوم، وخبيرة التراث سميحة الكعبي "أم سالم"، والفنانة أمل سالم، والفنان عبدالله نبيل وأدارها الإعلامي والفنان عبدالله بن حيدر، بحضور عدد من أعضاء الجمعية والمهتمين بالشأن الثقافي والفني، وذلك بهدف تسليط الضوء على الدراما التلفزيونية وتأثيرها المباشر والإيجابي على الأسرة الإماراتية.

تناولت الجلسة أهمية الدراما الإماراتية ودورها عبر السنوات في نقل رسائل مجتمعية هادفة وإبراز قضايا تمس الأسرة والمجتمع، وتمكّنها من ترك بصمة واضحة في ذاكرة الجمهور، إلى جانب دورها في تعزيز الهوية الوطنية وتسليط الضوء على التحولات المجتمعية.

وأكد المتحدثون ضرورة إنتاج أعمال فنية تعكس قضايا الأسرة وقيم المجتمع، وتواكب التطورات المعاصرة دون أن تفقد رسالتها الأساسية.

وأكد عبدالله الشحي، رئيس الجمعية أهمية إقامة مثل هذه الجلسات واستمراريتها، مشيرًا إلى أنها تعكس التزام الجمعية بدعم الثقافة والفنون وتعزز الحوار البنّاء بين الفنانين والمجتمع، وتسهم في إبراز الدور الفاعل للدراما في تعزيز الهوية الوطنية.