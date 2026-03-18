بلدية دبا تستكمل استعداداتها لعيد الفطر وتكثف التفتيش على الأسواق

دبا في 18 مارس /وام/ أكملت بلدية دبا استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك ، في إطار حرصها على تهيئة أجواء احتفالية مميزة لأهالي وزوار المدينة زينت في إطارها الشوارع بالإضاءات الاحتفالية.

وأعدّت البلدية خطة متكاملة لمراقبة الأسواق والمسالخ، مع تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الغذائية وصالونات الحلاقة والتجميل، وذلك للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والمعايير المعتمدة.

وأوضحت البلدية أنه سيتم استقبال الذبائح خلال أيام عيد الفطر في مسلخ دبا حتى السادسة مساءً، وفي مسلخ البدية حتى الواحدة ظهرًا.

من جانبه، رفع المهندس حسن سالم اليماحي مدير عام البلدية أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وأهالي مدينة دبا والمقيمين على أرض الدولة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلاً الله أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات.