"الشؤون الإسلامية" تفتتح مسجدي نهيان وذياب بن زايد في جزيرة الجبيل بأبوظبي

أبوظبي في 18 مارس/وام/ افتتحت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة مسجدَي سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، في جزيرة الجبيل بأبوظبي، بحضور معالي الدكتور حمدان مسلم المزروعي، رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر، ومعالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وسعادة أحمد راشد النيادي، مدير عام الهيئة، والمديرين التنفيذيين، وعددٍ من المسؤولين فيها، وجمع كبيرٍ من المصلين.

وقال معالي الدكتور عمر الدرعي إن افتتاح المسجدين يأتي في إطار استراتيجية الهيئة ومواكبتها للتوسع العمراني الذي تشهده الدولة، من خلال بناء المساجد في الأحياء الجديدة بالتنسيق مع دوائر البلديات على مستوى الدولة، مشيدًا بالدعم الكبير الذي تحظى به الهيئة من القيادة الرشيدة، وحرصها على رعاية بيوت الله وعمرانها، والتوسع في إنشائها لتؤدي رسالتها الحضارية في المجتمع، كملتقى إيماني وروحي واجتماعي يعزز روح الوحدة والتعاون والتكافل التي عُرف بها مجتمع الإمارات.

يتسع المسجدان لأكثر من 1400 مصلٍّ ومصلية، ويضمان مصلى رئيسيًا للرجال، ومصلى للسيدات، ومناطقَ وضوءٍ للرجال وأخرى للسيدات، وملاحقَ خدمية، بالإضافة إلى سكنٍ خاصٍّ لكلٍّ من الإمام والمؤذن.

شُيِّد المسجدان بطابعٍ معماريٍّ حديث يجمع بين البساطة والهوية، ونظمت الفراغات الداخلية بعناية بما يسهل حركة المصلين ويستوعب الأعداد الكبيرة خلال أوقات الذروة.

وتتزين الواجهات بالمشربيات الزخرفية، إلى جانب زخارف أخرى تعزز الطابع الجمالي لهما، وتمنحهما حضورًا مميزًا ضمن إطارٍ معماريٍّ معاصر.