24 لاعبا في قائمة المنتخب الوطني لكرة القدم استعدادا لتجمع أبوظبي

أبوظبي في 18 مارس/ وام/ أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم اليوم عن القائمة المختارة للمشاركة في تجمع أبوظبي المقرر في الفترة من 23 إلى 30 مارس الجاري، عقب ختام مواجهات نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

تضم القائمة 24 لاعبا، هم علي خصيف، وحمد المقبالي، وعادل الحوسني، وبدر ناصر، وريتشارد أوكونور، وجولاوبر ليما، وساشا ايفكوفيتش، وخليفة الحمادي، وليوناردو أميسيميكو، وماركوس ميلوني، ومحمد ربيع، وجويلهرم دا سيلفا، وعلي صالح، وعبد الله حمد، ومحمد عباس، ومامدو كوليبالي، وعصام فايز، ويحيي نادر، ونيكولاس خمينيز، ويحيي الغساني، وحارب عبد الله، وعثمان كمارا، ويوري سيزار، وبرونو أوليفيرا.