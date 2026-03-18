عبد الله بن بيّه : الإمارات نموذج للحكمة والتوازن..سلماً لمن سالمها وقوة وصلابة في مواجهة التحديات

أبوظبي في 18 مارس/وام/ قال معالي العلامة الشيخ عبد الله بن بيّه رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي إن مناسبة عيد الفطر المبارك تمثل فرصة لتجديد معاني التلاحم والولاء ورفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات الكريم وإلى الأمتين العربية والإسلامية سائلاً المولى عز وجل أن يتقبل الصيام والقيام وأن يديم على الوطن نعمة الأمن والاستقرار.

وأضاف معاليه في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش اجتماع لجنة تحري هلال شهر شوال لسنة 1447هـ المنبثقة عن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي والذي عقد مساء اليوم في العاصمة أبوظبي أن هذه الليالي المباركة شهدت أعمالاً صالحة وجهوداً جليلة لدولة الإمارات وقيادتها الحكيمة ستظل راسخة في سجل التاريخ لما اتسمت به من صبر وشجاعة وشهامة وحكمة وصدق داعياً الله تعالى أن يجزي القيادة الرشيدة خير الجزاء عن الوطن والأمتين العربية والإسلامية.

وأشار إلى أن دولة الإمارات تواصل بقيادتها الرشيدة دورها الإنساني والحضاري بثبات مؤكداً أنها تمثل نموذجاً في الحكمة والتوازن "سلماً لمن سالمها وقوة وصلابة في مواجهة التحديات" سائلا الله تعالى أن يحفظ الوطن وقيادته وأن يرد كيد المعتدين.

ودعا معاليه الله جل شأنه أن يعم السلام والأمن والاستقرار العالم وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات وأن تضع الحروب والاعتداءات أوزارها وأن يسود السلام ربوع العالم.