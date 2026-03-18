الشارقة تخصص 693 جامعاً لأداء صلاة عيد الفطر

الشارقة في 18 مارس/وام/ أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية في الشارقة تخصيص 693 جامعاً لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام في مختلف مدن ومناطق الإمارة، مع اقتصار أداء الصلاة على الجوامع دون المصليات والأماكن المكشوفة، وذلك تماشياً مع الإجراءات المعتمدة الهادفة إلى الحفاظ على سلامة المجتمع.

وأكد سعادة المستشار الدكتور عيسى سيف بن حنظل، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الشؤون الإسلامية، اكتمال استعدادات الدائرة لاستقبال جموع المصلين، مشيراً إلى توزيع الجوامع المعتمدة جغرافياً بما يضمن سهولة الوصول، وتشمل 445 جامعاً في مدينة الشارقة ومنطقة الحمرية، و143 جامعاً في المنطقة الوسطى، و105 جوامع في المنطقة الشرقية.

وأوضح أن الدائرة أنجزت أعمال تجهيز شاملة للجوامع تضمنت أعمال النظافة والصيانة الوقائية، وتجهيز الأنظمة الصوتية وتهيئة المرافق، بما يضمن استيعاب الأعداد الكبيرة من المصلين وتوفير أجواء آمنة ومريحة لأداء الشعائر.

وأشار إلى التنسيق مع عدد من الجهات الحكومية في الإمارة، من بينها القيادة العامة لشرطة الشارقة وبلدية مدينة الشارقة، لتعزيز الجاهزية الميدانية وتنظيم حركة المصلين، بما يحقق أعلى درجات السلامة والراحة.

وفي إطار تعزيز شمولية الخدمات الدينية، خصصت الدائرة عدداً من الجوامع لإلقاء خطبة العيد بعدة لغات لغير الناطقين بالعربية، من بينها الأردية والماليبارية والتاميلية والإنجليزية.

وأوضحت أن موعد إقامة صلاة عيد الفطر سيكون عند الساعة 06:39 صباحاً في مدينة الشارقة ومنطقة الحمرية، و06:38 صباحاً في الذيد والبطائح والمدام ومليحة، و06:37 صباحاً في المنطقة الشرقية.

وأضاف أن هذه الاستعدادات تأتي تتويجاً للبرنامج الرمضاني الذي نفذته الدائرة خلال الشهر الفضيل، وتضمن دروساً ومحاضرات وأنشطة دعوية وتوعوية، ركزت في ختامها على أحكام زكاة الفطر وآداب العيد وسننه.

ودعت الدائرة المصلين إلى الالتزام والتبكير لأداء الصلاة في الجوامع، سائلةً الله تعالى أن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والأمان، وأن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير واليمن والبركات.