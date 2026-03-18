9 أشواط ونجوم عالميون في أمسية النسخة الـ 30 من كأس دبي العالمي للخيول

دبي في 18 مارس /وام/ أعلن نادي دبي لسباق الخيل أن النسخة الثلاثين من كأس دبي العالمي التي تقام 28 مارس الجاري على مضمار ميدان، ستشهد مشاركة نخبة من أبرز خيول السباقات العالمية، يتقدمها عدد من الفائزين بسباقات الفئة الأولى.

وكشف النادي اليوم أن القائمة تضم 9 خيول للمشاركة في الشوط الرئيسي "كأس دبي العالمي" البالغة جائزته 12 مليون دولار برعاية طيران الإمارات، من بينها "هيت شو" بطل نسخة 2025، الذي يسعى ليصبح ثاني خيل يحقق اللقب مرتين، إلى جانب "فوريفر يونج" بطل "بريدرز كب كلاسيك".

فيما وصل من الولايات المتحدة "ماجنيتيود"، فيما يقود التحدي الإماراتي كل من "ووك أوف ستارز" و"إمبريال إمبراطور"وهما من الفائزين بسباقات الفئة الأولى.

وفي شوط "دبي شيماء كلاسيك" من الفئة الأولى برعاية لونجين، يتصدر "كالانداغان" قائمة المرشحين بعد موسم مميز في 2025 تُوّج خلاله بلقب "كأس اليابان"، ويواجه منافسة قوية من "ريبيلز رومانس" الفائز بتسعة سباقات من الفئة الأولى، و"إثيكال دايموند” بطل "بريدرز كب تيرف".

ويستقطب شوط "دبي تيرف" من الفئة الأولى برعاية موانئ دبي العالمية مجموعة قوية من الخيول، أبرزها "أومبودسمان" متعدد ألقاب الفئة الأولى، و"دوكلاندز" بطل "كوين آن ستيكس"، و"فاكتور شوفال" الفائز بلقب السباق في 2024.

وتشهد سباقات السرعة مشاركة دولية واسعة، حيث يلتقي "بينتورنا تو" بطل "بريدرز كب سبرينت"مع "توز" بطل نسخة 2024 في شوط "دبي جولدن شاهين" من الفئة الأولى برعاية نخيل، فيما يبرز "لازات" و"خادم" في شوط "القوز سبرينت" من الفئة الأولى برعاية عزيزي للتطوير العقاري.

وأكد إروان شاربي، رئيس قسم عمليات السباقات والعلاقات الدولية في نادي دبي لسباق الخيل أهمية مشاركة خيول من مختلف دول العالم في هذه النسخة التاريخية الثلاثين من كأس دبي العالمي، ورحب بعودة عدد من الأبطال الحاليين والسابقين من بينهم هيت شو، وريبيلز رومانس، وتوز، وفوريفر يونج، ودارك سافرون.

ويتضمن برنامج الحفل 9 أشواط، وينطلق في تمام الساعة 3:45 عصراً بتوقيت الإمارات.