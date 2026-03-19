الحرس الوطني بالكويت يعلن إسقاط 5 مسيرات

الكويت في 19 مارس /وام/ أعلن العميد جدعان فاضل، المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني بالكويت، إسقاط 5 مسيرات فجر اليوم في مواقع المسؤولية التي تتولى "قوة الواجب" تأمينها.

وقال في بيان، إن هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن وحماية المواقع الحيوية والتصدي لأي تهديدات محتملة داعيا الجميع إلى ضرورة التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة من الجهات المختصة.

وأكد أن قوات الحرس الوطني بالكويت وبالتعاون مع الجيش والشرطة وقوة الإطفاء العام على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن البلاد.