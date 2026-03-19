جيش النيجر يعلن "تحييد" 27 إرهابيا خلال الأسبوع الماضي

نيامي في 19 مارس /وام/ أعلنت قوات الدفاع والأمن في النيجر أنها "حيدت" 27 إرهابيا ومرتزقا في الفترة بين 9 و15 مارس الجاري، من بينهم مهاجمون شاركوا في محاولة الهجوم على قاعدة تاهوا الجوية في غرب البلاد في 9 مارس.

وذكرت نشرة صادرة عن الجيش بثها التلفزيون الوطني "تيلي ساحل"، أنه جرى أيضا توقيف نحو 15 من المتواطئين والمشتبهه بهم في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز المنظومة الأمنية وتفكيك الشبكات اللوجستية الداعمة للجماعات المسلحة، إلى جانب مصادرة مواد مخدرة ومعدات، وتفكيك أربع عبوات ناسفة.

وأكدت قوات الدفاع والأمن "تصميمها والتعبئة الكاملة لمواصلة مكافحة التهديدات الأمنية، وترسيخ المكاسب العملياتية، وضمان الحماية المستدامة للسكان وكذلك سلامة التراب الوطني".

