"إعمار" تساهم بـ 100 مليون درهم دعماً لحملة "وقف أم الإمارات للأيتام"

أبوظبي في 19 مارس/ وام/ قدّمت شركة إعمار العقارية مساهمة بقيمة 100 مليون درهم دعماً لحملة "وقف أم الإمارات للأيتام" التي أطلقتها هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر – أوقاف أبوظبي، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بهدف توفير مصدر تمويل وقفي مستدام لرعاية الأيتام في دولة الإمارات، بما يضمن لهم مستقبلاً أكثر استقراراً ويرتقي بجودة حياتهم.

وتأتي هذه المساهمة في إطار التفاعل المجتمعي الواسع الذي تحظى به الحملة من مختلف المؤسسات والجهات والأفراد، بما يعكس قيم العطاء والتكافل المتجذّرة في مجتمع دولة الإمارات، ويعزز الجهود الرامية إلى توفير منظومة دعم طويلة الأمد للأيتام من خلال نموذج وقفي مستدام يحقق أثراً إنسانياً مستداماً.

وقال سعادة محمد علي راشد العبار، المؤسّس وعضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة "إعمار العقارية"، نؤمن في إعمار بأن دعم المبادرات الوطنية ذات الأثر الإنساني المستدام يشكل مسؤولية مجتمعية راسخة، وتعكس مساهمة الشركة في حملة "وقف أم الإمارات للأيتام" التزامها بالمشاركة في الجهود التي تستثمر في الإنسان وتدعم الفئات الأكثر احتياجاً.

وأعرب عن فخره بأن تكون الشركة جزءاً من هذه المبادرة الإنسانية الملهمة التي تعزز قيم التكافل والتراحم، وتسهم في توفير دعم مستدام للأيتام بما يضمن لهم مستقبلاً أكثر استقراراً وجودة حياة أفضل.

وتنسجم حملة "وقف أم الإمارات للأيتام" مع مستهدفات "عام الأسرة 2026"، حيث تهدف إلى تأسيس صندوق وقفي مستدام يخصص ريعه لدعم الأيتام وتوفير احتياجاتهم الأساسية، بما يسهم في تعزيز استقرارهم الاجتماعي وتوفير فرص أفضل لهم في التعليم والحياة الكريمة، ويعكس في الوقت ذاته قيم التضامن المجتمعي التي تميّز مجتمع دولة الإمارات