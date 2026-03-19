الإمارات / زخم يملأ الأسواق والمراكز التجارية

أبوظبي في 19 مارس / وام / تشهد أسواق الدولة ومراكزها التجارية حراكاً متسارعاً، انعكس بوضوح على وتيرة البيع والشراء في مختلف قطاعات التجزئة، مدفوعاً بإقبال كثيف من المتسوقين والزوار، وتنامي الطلب على السلع والمنتجات المرتبطة بشهر رمضان المبارك والاستعدادات لعيد الفطر السعيد.

وأسهمت العروض الترويجية والتخفيضات الموسمية التي أطلقتها المراكز والمحال التجارية في تحفيز المستهلكين على الشراء، ما أوجد حالة من النشاط اللافت في الأسواق، وعزز من ديناميكية الحركة التجارية في المراكز الكبرى ومنافذ البيع بمختلف إمارات الدولة.

وتشهد الأسواق منذ بداية رمضان حركة نشطة ومتواصلة، ازدادت خلال الأيام التي تسبق عيد الفطر، في ظل الإقبال المتزايد على التسوق وشراء المستلزمات المختلفة.

وامتد هذا الحراك بدوره إلى التجارة الإلكترونية، التي سجلت نشاطاً متزايداً، مع ارتفاع الإقبال على المنصات الرقمية والمتاجر الإلكترونية التي طرحت بدورها تخفيضات واسعة على مختلف السلع، مستفيدة من تطور خدمات التوصيل وسهولة التسوق عبر الإنترنت، بما عزز من تكامل منظومة البيع بالتجزئة في الدولة بين القنوات التقليدية والرقمية.

وتعيش مراكز التسوق في مختلف أنحاء الدولة أجواء استثنائية، حيث تشهد إقبالا كبيرا من الزوار بشكل يومي، في مشهد يعكس حيوية القطاع الاقتصادي وقدرته على استقطاب المستهلكين خلال المواسم، خاصة مع اقتراب عيد الفطر الذي يعد من أكثر الفترات نشاطاً على صعيد المبيعات.

وأسهم تزامن الموسم الرمضاني مع الإجازة المدرسية في منح الأسواق دفعة إضافية، إذ شكلت هذه الفترة فرصة مناسبة للعائلات لزيادة وتيرة زيارة الوجهات الترفيهية المختلفة والتسوق والتنقل بين مختلف المراكز التجارية، سواء لشراء الاحتياجات الأساسية أو مستلزمات العيد أو الاستفادة من العروض الترويجية والتنزيلات التي طرحتها المتاجر على نطاق واسع، ما أوجد حالة من الزخم الملحوظ في النشاط التجاري.

وعلى مدار شهر رمضان المبارك ازداد النشاط الشرائي للسلع الغذائية والاستهلاكية، قبل أن يمتد تدريجياً إلى قطاعات أخرى ومنها الأزياء والعطور والهدايا، مدفوعاً بحالة الاستعداد لعيد الفطر والعروض الجاذبة التي شجعت شريحة واسعة من المستهلكين على زيادة إنفاقهم، مقارنة بالفترات الاعتيادية.

كما أسهمت الفعاليات الرمضانية والمبادرات التسويقية المصاحبة في تعزيز هذا الانتعاش، بعدما تحولت المراكز التجارية إلى وجهات متكاملة تجمع بين التسوق والترفيه والأنشطة العائلية، ما رفع من معدلات الإقبال وأسهم في تنشيط المبيعات، ورسخ مكانة دولة الإمارات كوجهة رائدة إقليمياً وعالمياً في قطاع الترفيه والبيع بالتجزئة.

ويعكس هذا النشاط الحيوي قدرة أسواق الدولة على استثمار المواسم والمناسبات لخلق فرص اقتصادية جديدة، وتعزيز نمو قطاع التجزئة بشكل مستدام، في ظل استمرار الحياة بوتيرتها الطبيعية.

كما يسهم ذلك في ترسيخ مكانة الدولة وجهة عالمية رائدة للترفيه والتسوق، ومركز متقدم للأعمال والخدمات في المنطقة والعالم.