هيئة أبوظبي للدفاع المدني تنظم البطولة الرمضانية لتحدي اللياقة

أبوظبي في 19 مارس/وام/ نظمت هيئة أبوظبي للدفاع المدني منافسات البطولة المجتمعية والأسرية الرمضانية لتحدي اللياقة البدنية في مجلس "الفارس الشهم 2" بأبوظبي تزامنًا مع عام الأسرة 2026.

شهد البطولة العميد سالم عبدالله بن براك الظاهري مدير عام الهيئة وتضمنت مجموعة من التحديات والأنشطة الرياضية في أجواء تفاعلية وحماسية، شارك فيها منتسبو الهيئة وأسرهم وأفراد المجتمع على مدار يومين وسادها الجو المجتمعي والأسري.

وأظهرت المنافسات روح التحدي والتنافس الإيجابي وكرم مدير عام هيئة ابوظبي للدفاع المدني في ختامها المتميزين رياضيا مشيداً بتميزهم الرياضي.