19 قتيلا جراء عاصفة قوية ضربت مدينة كراتشي الباكستانية

إسلام آباد في 19 مارس/وام/ لقي 19 شخصا مصرعهم وأصيب أكثر من 60 آخرين بحوادث مرتبطة بعاصفة في مدينة كراتشي الباكستانية، بعدما شهدت المدينة الليلة الماضية أمطارا غزيرة مصحوبة برياح قوية.

وأوضحت فرق الإنقاذ أن معظم الضحايا سقطوا جراء انهيار أسقف وأسوار المنازل وسقوط الأشجار ولوحات الإعلانات في الأحياء السكنية والتعرض للتماس الكهربائي والصواعق الرعدية.

وأفادت إدارة الأرصاد الجوية الباكستانية بأن سرعة الرياح تراوحت بين 90 و97 كيلومترا في الساعة، ما أدى إلى سقوط أشجار ولوحات إعلانية وتعطل حركة المرور في عدة مناطق، وانقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في المدينة.

