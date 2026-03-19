4.6 مليار درهم قيمة تداولات عقارات الشارقة برمضان بنمو 71.8%

الشارقة في 19 مارس/وام/ شهد قطاع العقارات في الشارقة أداءً استثنائياً خلال شهر رمضان 2026 .

وبلغت التداولات النقدية خلال الشهر الكريم 4.6 مليار درهم بنمو قوي نسبته 71.8% مقارنة بشهر رمضان 2025 والتي بلغت خلاله 2.7 مليار درهم.

يعكس هذا الأداء اللافت استمرار الزخم في السوق العقاري مدفوعاً بتنامي الطلب على مختلف أنواع العقارات إلى جانب جاذبية الإمارة بوصفها وجهة استثمارية مستقرة.

ويؤكد هذا النمو المتسارع أن القطاع العقاري في الشارقة يواصل ترسيخ مكانته كأحد أبرز الأسواق النشطة في الدولة مستفيداً من بيئة تنظيمية متطورة ومشاريع نوعية وبنية تحتية متكاملة تدعم استدامة النمو.

ووفقاً لبيانات "دائرة التسجيل العقاري بالشارقة " فقد بلغ إجمالي عدد المعاملات العقارية خلال رمضان 2026 نحو 7,299 معاملة بنمو نسبته 45.3% مقارنة بـ 5,023 معاملة في رمضان 2025 ما يعكس اتساع نطاق النشاط العقاري في الإمارة.

وتوزعت المعاملات بين 3,596 معاملة شهادات إفادة و2,464 معاملة سندات ملكية و969 معاملة عقود بيع مبدئية إلى جانب 270 معاملة رهن عقاري في صورة تعكس تنوع الأنشطة بين البيع والتوثيق والتمويل وتؤكد حيوية السوق وتوازن مكوناته.

وعلى صعيد معاملات البيع سجل السوق أداءً ملحوظاً خلال شهر رمضان وبلغ إجمالي عدد معاملات البيع 2,093 معاملة بنمو نسبته 26.7% مقارنة بـ1,652 معاملة في رمضان 2025 ويعزى هذا النمو إلى زيادة الإقبال على التملك لأغراض السكن والاستثمار مدفوعاً بطرح مشاريع عقارية متنوعة بمرافق متكاملة إلى جانب ارتفاع العوائد الإيجارية وتوفر خيارات متعددة تلبي احتياجات المستثمرين.

شملت معاملات البيع تنفيذ 1,121 معاملة بيع نهائي و952 معاملة عقود بيع مبدئية و20 معاملة بيع منفعة ما يعكس استمرار النشاط في المشاريع الجديدة إلى جانب التداول على العقارات الجاهزة.

وقال سعادة عبدالعزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري في الشارقة إن النمو الذي شهده القطاع العقاري خلال شهر رمضان 2026 يعكس متانة الأسس التي يقوم عليها السوق والتي جاءت نتيجة رؤية استراتيجية طويلة الأمد ركزت على بناء منظومة عقارية متكاملة ومستدامة قائمة على الاستقرار التشريعي والتنمية المتوازنة إلى جانب طرح مشاريع عقارية متنوعة تتمتع بمرافق متكاملة تلبي احتياجات مختلف شرائح المستثمرين والسكان.

وأضاف الشامسي أن هذا التنوع في المشاريع مدعوماً بتطور البنية التحتية في الإمارة وتوفر خطط التمويل العقاري المرنة أسهم بشكل مباشر في ارتفاع معاملات البيع وزيادة الطلب على مختلف أنواع العقارات ما يعكس ثقة متنامية بالسوق العقاري في الشارقة.

وأكد الشامسي أن الإمارة تمضي بخطى ثابتة نحو ترسيخ نموذج عقاري مستدام مشيراً إلى أن الشارقة تسير وفق رؤية عقارية متكاملة تركز على جودة الحياة وتعزيز جاذبية الاستثمار الأمر الذي ينعكس في تحقيق نمو متواصل شهراً بعد شهر ويعزز مكانة الإمارة وجهة رائدة للاستثمار العقاري في المنطقة والعالم.

