البرلمان الأوروبي يمنح ضوءا أخضر لتنفيذ الاتفاق التجاري مع أمريكا

بروكسل في 19 مارس /وام/ منحت لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي، اليوم، ضوءًا أخضر أوليًا لتنفيذ الاتفاق التجاري المبرم صيف عام 2025 بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، في خطوة تُعدّ تقدمًا ملموسًا بعد أشهر من الجمود الذي شاب مسار المصادقة الأوروبية على الاتفاق.

وأقرّ أعضاء اللجنة البرلمانية المعنية خطة تنفيذ الاتفاق، بما يشمل التزام الاتحاد الأوروبي بإلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على واردات عدد من المنتجات الأمريكية، وذلك وفقًا لبنود الاتفاق الموقّع مع واشنطن، مع تضمين حزمة من الضمانات والإجراءات الوقائية لحماية الأسواق الأوروبية.

وفي المقابل، تعهّدت الولايات المتحدة بخفض الرسوم الجمركية المفروضة على غالبية الصادرات الأوروبية إلى سقف لا يتجاوز 15%، وهو مستوى أدنى بكثير من نسبة 30% التي كان قد لوّح بها سابقًا الرئيس الأمريكي Donald Trump خلال مراحل التفاوض.

ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها تمهيد لاعتماد نهائي للاتفاق خلال الفترة المقبلة، في حال استكمال باقي الإجراءات التشريعية داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وسط ترقّب لمدى انعكاسه على التبادل التجاري بين الجانبين.